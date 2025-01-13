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2盤都搶七！球王辛納澳網首輪過關　對手也曾因禁藥被禁賽11個月

記者游郁香／綜合報導

義大利球王辛納(Jannik Sinner)今(13)日迎來新年首戰，在澳網首輪面對世界第36的智利選手哈瑞(Nicolas Jarry)，前2盤都打到搶七，辛納最終通過壓力測試，以7比6(2)、7比6(5)、6比1過關，踏出衛冕的第1步。禁藥問題成為這一戰的焦點，除了辛納深陷爭議，哈瑞也曾因服用類固醇藥物而被禁賽11個月。

世界第1的辛納去年3月兩度藥檢未過，儘管他並未遭到禁賽，但至今仍深陷風波之中，世界反興奮劑機構(WADA)要求在體育仲裁法庭(CAS)對他處以長達2年的禁賽，聽證會訂於今年4月舉行。

辛納本屆澳網首輪對手哈瑞在2020年兩次被驗出使用類固醇藥物，而被國際網球聯合會(ITF)禁賽，儘管ITF接受了他的解釋，認定他是在醫生的建議下，無意間服用了含有禁藥成分的綜合維生素，他仍被禁賽長達11個月。

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▲▼義大利球王辛納澳網首輪擊敗智利選手哈瑞，兩人都曾爆出禁藥問題。（圖／達志影像／美聯社）

▲義大利球王辛納澳網首輪擊敗智利選手哈瑞。（圖／達志影像／美聯社）

去年贏得2座大滿貫冠軍的辛納，此戰對上哈瑞，對方前2盤堅韌地保持發球優勢，連續兩盤都打到搶七，不過尋求衛冕澳網冠軍的辛納技高一籌，他頂住壓力以7比6(2)、7比6(5)過關，哈瑞第3盤顯得氣力放盡，辛納最終就以6比1成功關門，直落3挺進次輪。

辛納在硬地大滿貫賽事中取得15連勝，成為2000年以來第4位達成此成就的男子選手，其他3位分別為阿格西(Andre Agassi)、費德勒(Roger Federer)和喬科維奇(Novak Djokovic)。這位義大利好手已經連續贏得29盤比賽，自上海大師賽第3輪以來保持不敗。

▲▼義大利球王辛納澳網首輪擊敗智利選手哈瑞，兩人都曾爆出禁藥問題。（圖／達志影像／美聯社）

▲義大利球王辛納（左）澳網首輪擊敗智利選手哈瑞（右），兩人都曾爆出禁藥問題。（圖／達志影像／美聯社）

「首先，我非常非常高興能回到這裡，非常感謝大家的到來。」辛納賽後對觀眾說道，「這裡的氛圍太棒了。」他不忘誇讚對手哈瑞，「他是一位難以置信的球員，擁有巨大的潛力。我對自己在前兩盤處理這個艱難情況的方式很滿意，也很高興能進入下一輪。」

辛納坦言，前兩盤戰況激烈，賽果隨時可能改變，「在第3盤當我第一次破掉他的發球局後，這讓我有了一些喘息的空間。」

▲▼義大利球王辛納澳網首輪擊敗智利選手哈瑞，兩人都曾爆出禁藥問題。（圖／達志影像／美聯社）

▲義大利球王辛納的禁藥風波還在持續。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 網球澳網義大利辛納智利Nicolas Jarry

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