雲豹宣布208公分前鋒離隊　史密斯來台5戰場均僅6.8分

▲台啤雲豹宣布洋將史密斯離隊。（圖／台啤雲豹提供）

記者游郁香／綜合報導

台啤永豐雲豹今(13)日宣布加盟還不到1個月的洋將史密斯(Mitchell Smith)離隊，這位208公分前鋒來台後出賽5場，場均僅6.8分，整體命中率3成出頭，外線更是完全失準，三分命中率跌到25%，明顯水土不服，雙方決定分道揚鑣。

主打大前鋒的史密斯(Mitchell Smith)身高208公分、臂展221公分，畢業於NCAA一級名校密蘇里大學。他過去幾年在瑞典、芬蘭、匈牙利等歐洲多國聯賽征戰，2023-24賽季效力希臘籃球甲級聯賽的卡迪沙斯籃球俱樂部，繳出場均11.2分、5.7籃板、1.4助攻，三分球命中率達到36.4%。

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史密斯自認球風屬於延伸4號位，球團在他加盟前給他的評價是，跑動速度快、兼具投射能力，除了轟炸籃框也能拉開場上空間，幫助陣中的內線球員在禁區更有優勢。球團營運長顏行書原本希望史密斯的加入能幫助雲豹打出更快速的球風，無奈他來台5戰嚴重水土不服，沒有1場得分上雙，場均僅6.8分，三分命中率更跌到25%，另有6.4籃板、2.2助攻。

雲豹今日宣布，考量目前球隊陣容及戰力後，已與史密斯達成離隊共識，「感謝史密斯自季初加入球隊以來的貢獻與付出，也祝福他未來能繼續在職業賽場上發光發熱，並有更好的發展機會，也希望球迷們持續為史密斯加油！」