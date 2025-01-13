達比修談重返日職：想回去但不知能否實現　需考慮家庭

▲達比修有。（圖／路透）

記者王真魚／綜合報導

教士隊投手達比修有談及未來返回日本職棒的可能性。他在前日本火腿內野手杉谷拳士的YouTube頻道上亮相。面對昔日火腿隊友杉谷的詢問，吐露了「雖然有想回去的心情......但不知道能不能實現」的煩惱心情。

談到與教士隊還剩4年合約結束後的規劃，面對杉谷「你會回來（日本火腿）戰士隊嗎？是以選手身分還是教練？或是成為日本隊總教練？」的提問，達比修回應，「老實說，我還沒想過，或者說無法考慮這件事。」

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他提到主要原因是在美國就學的子女，「就算收到火腿隊的邀約要回去，是要單獨赴任，還是全家一起過去......如果全家過去的話，孩子們的教育要怎麼辦？」表達了這樣的顧慮。

他進一步解釋，「不能只因為自己想做就去做，現在並不是那樣的階段，不管是孩子們的年齡，還是從我至今的經驗來看，雖然有想回去的心情，但不知道能不能實現。」

關於未來，他一方面表示需要和家人商討，另一方面也強調，「如果只是商量的話，他們一定會顧慮我的感受。有時候我必須要自己觀察和判斷情況，獨自做出正確的決定。」雖然對回歸日本火腿表現出積極態度，但也說道「首先要有球隊報價，否則連考慮的餘地都沒有。」

