運動雲

>

達比修談重返日職：想回去但不知能否實現　需考慮家庭

▲達比修有。（圖／路透）

▲達比修有。（圖／路透）

記者王真魚／綜合報導

教士隊投手達比修有談及未來返回日本職棒的可能性。他在前日本火腿內野手杉谷拳士的YouTube頻道上亮相。面對昔日火腿隊友杉谷的詢問，吐露了「雖然有想回去的心情......但不知道能不能實現」的煩惱心情。

談到與教士隊還剩4年合約結束後的規劃，面對杉谷「你會回來（日本火腿）戰士隊嗎？是以選手身分還是教練？或是成為日本隊總教練？」的提問，達比修回應，「老實說，我還沒想過，或者說無法考慮這件事。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他提到主要原因是在美國就學的子女，「就算收到火腿隊的邀約要回去，是要單獨赴任，還是全家一起過去......如果全家過去的話，孩子們的教育要怎麼辦？」表達了這樣的顧慮。

他進一步解釋，「不能只因為自己想做就去做，現在並不是那樣的階段，不管是孩子們的年齡，還是從我至今的經驗來看，雖然有想回去的心情，但不知道能不能實現。」

關於未來，他一方面表示需要和家人商討，另一方面也強調，「如果只是商量的話，他們一定會顧慮我的感受。有時候我必須要自己觀察和判斷情況，獨自做出正確的決定。」雖然對回歸日本火腿表現出積極態度，但也說道「首先要有球隊報價，否則連考慮的餘地都沒有。」
 

關鍵字： 教士隊達比修日本職棒火腿隊未來規劃

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

勝騎士有「大聯盟」機會　統一獅啟動新洋投方案

勝騎士有「大聯盟」機會　統一獅啟動新洋投方案

中國象棋再爆醜聞！杭州亞運金牌3大師遭終身禁賽　41人被懲處

中國象棋再爆醜聞！杭州亞運金牌3大師遭終身禁賽　41人被懲處

第六屆WBC世界棒球經典賽　愛爾達取得台灣區轉播總代理

第六屆WBC世界棒球經典賽　愛爾達取得台灣區轉播總代理

大谷翔平效應驚人　美媒：他是唯一價值7億美元的選手

大谷翔平效應驚人　美媒：他是唯一價值7億美元的選手

台鋼雄鷹3人自爆收到經典賽邀約　吳念庭：年後到中華隊報到

台鋼雄鷹3人自爆收到經典賽邀約　吳念庭：年後到中華隊報到

達比修談重返日職：想回去但不知能否實現　需考慮家庭

達比修談重返日職：想回去但不知能否實現　需考慮家庭

湖人、太陽爭黃蜂213公分長人！交易籌碼曝　他表現穩定薪資又低

湖人、太陽爭黃蜂213公分長人！交易籌碼曝　他表現穩定薪資又低

徐若熙、曾峻岳獲好評登國際新秀排行！先赴日職再拚大聯盟？

徐若熙、曾峻岳獲好評登國際新秀排行！先赴日職再拚大聯盟？

佐佐木朗希習慣6天登板間隔　MLB球團面臨輪值挑戰

佐佐木朗希習慣6天登板間隔　MLB球團面臨輪值挑戰

當兵沒碰到槍　陳文杰服完兵役不懷念

當兵沒碰到槍　陳文杰服完兵役不懷念

國外超狂老爸幫寶寶神配音！　皺眉表情無違和感讓網友笑翻

熱門新聞

勝騎士有「大聯盟」機會　統一獅啟動新洋投方案

中國象棋再爆醜聞！杭州亞運金牌3大師遭終身禁賽　41人被懲處

第六屆WBC世界棒球經典賽　愛爾達取得台灣區轉播總代理

大谷翔平效應驚人　美媒：他是唯一價值7億美元的選手

台鋼雄鷹3人自爆收到經典賽邀約　吳念庭：年後到中華隊報到

達比修談重返日職：想回去但不知能否實現　需考慮家庭

讀者回應

﻿

熱門新聞

1勝騎士有大聯盟機會　統一新方案

2杭州亞運象棋金牌3大師遭終身禁賽

3愛爾達取得WBC轉播權 將播61場賽事

4 大谷是這個宇宙中唯一價值7億的選手

5台鋼雄鷹3人自爆收到經典賽邀約

最新新聞

1溜馬斷騎士12連勝　新控球之神卻受傷

2台鋼拚票房A級　把握12強效應

3新人王曾子祐月薪25萬元

4台鋼雄鷹3人自爆收到經典賽邀約

5徐若熙曾峻岳雙雙進MLB視線！

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

楊丞琳和男星合唱〈年輪說〉李榮浩「台下緊盯」XD

北市27歲警鳴笛值勤遭轎車撞飛！事發瞬間曝光

雨琦談(G)I-DLE續約 「想賺錢早走了！」

宋慧喬首度拍Vlog　靈機一動「是車銀優❤」

台南2億超跑車隊迎娶　新娘車是勞斯萊斯！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366