國家隊是夢想但球隊更需要我！王柏融婉拒經典賽資格賽

▲王柏融 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／高雄報導

台鋼雄鷹王柏融接獲經典賽資格賽徵詢，昨日受訪直言這是每個選手的夢想，也很開心獲得青睞，不過今天出席台鋼開訓儀式時透露，自己雖然很有意願，但考量到今年續任隊長，更想專心備戰球季，帶領小鷹一起闖進季後賽。

王柏融去年9月下旬因手指挫傷下二軍，也因此錯過12強，如今傷勢已無大礙，也獲得經典賽資格賽徵詢。

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他直言，中華隊是每一個人從小的夢想，如果有機會參賽，當然有意願，「能夠入選國家隊，可以說是選手生涯中一個里程碑。」

不過今天再被問到此事，他進一步指出，雖然有意願，但考量到為幫助母隊拚戰績，其實已經婉拒中華隊教練團的邀請，「去年是我剛回台的首個球季，如同我先前社群所提及的狀況，我認為還不是最好的自己，希望能夠再適應一下，好好準備新賽季。」

王柏融認為自己是陣中少數的老大哥，又續任隊長，盼以母隊任務為重，「這只是台鋼球隊在一軍的第二年，如果我出去（參加資格賽），可能這裡就沒有什麼資深選手。」他也期待國際賽舞台留給更多年輕好手發揮。

至於明年的經典賽，他表示，沒有想到這麼遠，「現階段就是想好好留在這（台鋼），好好帶領小學弟。」

王柏融中職百轟僅差8支，他也期待今年球季能夠達成此目標，「我想只要穩定、健康出賽，一定會達成，只是時間上問題。」