戶鄉翔征想起12強敗給台灣「還是很遺憾」　極度渴望參戰經典賽

記者游郁香／綜合報導

讀賣巨人王牌投手戶鄉翔征今(13)日回到母校聖心烏爾蘇拉學園公開自主訓練，這位過去3年都拿下12勝的右投強調，「維持現狀就是退步」，展示繼續尋求進步的決心。談到去年11月在世界12強賽金牌戰先發卻挨轟，最終不敵台灣，他坦言，「現在回想起來還是非常遺憾。」

戶鄉翔征今日到位於宮崎縣延岡市的母校聖心烏爾蘇拉學園自主訓練，進行了大約1個半小時的活動，包括傳接球和投球。回顧上個賽季，首次擔任開幕戰的先發投手，並且經歷了贏得聯盟冠軍的喜悅，戶鄉說，「從開幕戰的先發開始，我經歷了很多挑戰。經歷了以前從未有過的事，也感受到了疲勞，真的是度過了一個充滿各種事件的一年。」

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▲日本王牌投手戶鄉翔征想起12強賽敗給台灣，依舊感到非常遺憾 。（圖／記者李毓康攝）

戶鄉翔征補充道，「但在這個時期，我的狀態非常好，對我來說，今年是我充滿期待的一年。」這位連續3年達成12勝的右投也提到，「我真的覺得維持現狀就是退步，所以我希望在這過程中尋求進步。」

戶鄉翔征希望將去年世界12強賽留下的悔恨化為動力，他在金牌戰擔任先發，投了5局挨了7安、失4分，最終日本武士隊0比4遭中華隊完封，尋求衛冕失利。

回憶起當時的情況，戶鄉翔征語氣滿是悔恨，「現在回想起來還是非常遺憾。」正因如此，他對明年年3月舉行的世界棒球經典賽(WBC)充滿了渴望，表達強烈的參賽意願，「明年春天會有WBC。我去年也感受到了身為日本代表隊的重量，也感受到了在那種國際賽事中比賽的喜悅，我會努力爭取被選中。」