悍將完整教練團名單出爐！陳金鋒續掌兵符　陳連宏任首席兄弟聯手

▲富邦悍將總教練陳金鋒。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

富邦悍將正式公布2025球季教練團名單，一軍由陳金鋒續任總教練，陳連宏升任首席教練；二軍則聘請日籍教頭後藤光尊擔任總教練，同時兼任野手綜合教練。

一軍教練團方面，投手教練由郭勇志擔任，並延攬具中職、日職投手教練資歷的許銘傑擔任牛棚教練。打擊教練由外籍教練鮑伊出任，蔡建偉升任一軍協助打擊指導；林琨笙則升任一軍捕手教練。體能部門交由陳柏穎、杜正文共同執教。原一軍教練團成員丘昌榮、劉家豪、稻田直人、垣內哲也等人因個人生涯規劃離隊。

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二軍教練團除了後藤光尊外，投手教練由日籍島崎毅與林正豐共同擔任，另安排廖剛池擔任基地駐守投手教練。打擊教練除原有的高國輝外，昔日球員陳品捷重返球隊擔任二軍打擊及跑壘教練。體能部分則由日籍根本淳平擔任統籌教練，劉保賢任助理體能教練，捕手教練續由黃浩然擔任。

在戰力補強部分，球團除了已簽下魏全、李吳永勤和賴鴻誠等3名選手外，也新增投手廖任磊加盟，4人皆已報到投入春訓。球團本週已全員到齊展開第一階段春訓，強化選手基礎體能及練習狀態，預計農曆春節後、2月4日舉辦開訓典禮，正式迎接新球季。

2025 富邦悍將教練團名單

一軍教練團 11 人

總教練：陳金鋒

首席教練：陳連宏

投手教練：郭勇志

牛棚教練：許銘傑

捕手教練：林琨笙

打撃教練：鮑伊、蔡建偉

外野教練：詹智堯

內野教練：施金典

體能教練：陳柏穎

體能教練：杜正文

二軍教練團 11 人

總教練兼野手綜合教練：後藤光尊

投手教練：島崎毅、林正豐

基地駐守投手教練：廖剛池

捕手教練：黄浩然

打擊教練：高國輝

打擊兼跑壘教練：陳品捷

外野教練：徐育澄

內野教練：葉竹軒

體能統籌教練：根本淳平

助理體能教練：劉保賢