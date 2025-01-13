悍將完整教練團名單出爐！陳金鋒續掌兵符　陳連宏任首席兄弟聯手

▲富邦悍將總教練陳金鋒。（圖／記者李毓康攝）
記者楊舒帆／綜合報導
富邦悍將正式公布2025球季教練團名單，一軍由陳金鋒續任總教練，陳連宏升任首席教練；二軍則聘請日籍教頭後藤光尊擔任總教練，同時兼任野手綜合教練。
一軍教練團方面，投手教練由郭勇志擔任，並延攬具中職、日職投手教練資歷的許銘傑擔任牛棚教練。打擊教練由外籍教練鮑伊出任，蔡建偉升任一軍協助打擊指導；林琨笙則升任一軍捕手教練。體能部門交由陳柏穎、杜正文共同執教。原一軍教練團成員丘昌榮、劉家豪、稻田直人、垣內哲也等人因個人生涯規劃離隊。
二軍教練團除了後藤光尊外，投手教練由日籍島崎毅與林正豐共同擔任，另安排廖剛池擔任基地駐守投手教練。打擊教練除原有的高國輝外，昔日球員陳品捷重返球隊擔任二軍打擊及跑壘教練。體能部分則由日籍根本淳平擔任統籌教練，劉保賢任助理體能教練，捕手教練續由黃浩然擔任。
在戰力補強部分，球團除了已簽下魏全、李吳永勤和賴鴻誠等3名選手外，也新增投手廖任磊加盟，4人皆已報到投入春訓。球團本週已全員到齊展開第一階段春訓，強化選手基礎體能及練習狀態，預計農曆春節後、2月4日舉辦開訓典禮，正式迎接新球季。
2025 富邦悍將教練團名單
一軍教練團 11 人
總教練：陳金鋒
首席教練：陳連宏
投手教練：郭勇志
牛棚教練：許銘傑
捕手教練：林琨笙
打撃教練：鮑伊、蔡建偉
外野教練：詹智堯
內野教練：施金典
體能教練：陳柏穎
體能教練：杜正文
二軍教練團 11 人
總教練兼野手綜合教練：後藤光尊
投手教練：島崎毅、林正豐
基地駐守投手教練：廖剛池
捕手教練：黄浩然
打擊教練：高國輝
打擊兼跑壘教練：陳品捷
外野教練：徐育澄
內野教練：葉竹軒
體能統籌教練：根本淳平
助理體能教練：劉保賢
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