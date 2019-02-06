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從傷病中奮起的NBA球星（三）　林書豪甩2季傷病低潮打出身價

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▲老鷹林書豪、楊恩。（圖／CFP）

▲林書豪。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

雖然林書豪去年夏天被閃電交易到亞特蘭大時，曾有消息指出，籃網放棄這位過去2季球隊的主力控衛，與不確定他能否從上季嚴重的膝傷中復原有關，但他改披老鷹戰袍後重新打出身價，場均4成68的命中率還創下生涯新高，一度還傳出包括鵜鶘、七六人、拓荒者和國王等隊都有意招攬他。

賽季已過了一半，林書豪的場均命中率仍維持在4成68，若能繼續保持，有望寫下生涯新高紀錄。這位30歲資深控衛被老鷹主帥皮爾斯(Lloyd Pierce)稱為球隊的「穩定因子」，也是20歲主控楊恩(Trae Young)的導師，「如果楊恩在場上做太多，做了過多不必要的嘗試，或是狀態不佳，這時就可以換上林書豪，也可以讓他們一起打球。」

老鷹總管席列克1月接受《The Athletic》訪問，談到去年夏天決定簽下林書豪的原因，「我們進行這筆交易簽下他最大的原因，是我們想確保休息室有一位能幫助楊恩的優質資深球員。」他表示，歷經「林來瘋」，面對過龐大的媒體壓力，林書豪很適合來指導楊恩，「雖然他已經不是過去那個他，但過去這一個月來，我們也看到了，他依舊是一位效率非常高的球員。」

▲林書豪。（圖／CFP）

▲林書豪。（圖／CFP）

揮別了右膝髕骨韌帶斷裂的重傷，林書豪本季從板凳重新打出身價，1月對上暴龍首度先發上陣，還繳出20分、9助攻的優質數據，連美國《雅虎體育》記者史密斯(Keith Smith)都報導，聯盟各隊對「豪小子」的興趣正在蔓延，「1380萬美金的到期合約，又打得很出色，是一位具有經驗的資深控衛，老鷹應該能用他換來不錯的資產。」

《SportingNews》1月時也披露，後場擁有雙槍里拉德(Damian Lillard)、麥卡倫(C.J. McCollum)的拓荒者，願意拿首輪籤來換林書豪，提升後場深度；除此之外，同樣急需補強板凳的鵜鶘和七六人也向老鷹詢問報價。

▲老鷹林書豪。（圖／達志影像／美聯社）

▲林書豪。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA老鷹林書豪豪小子
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