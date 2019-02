巴恩斯早知要被交易仍奮戰　詹皇：自請離隊也不該挨批自私

▲湖人一哥詹姆斯。(圖/CFP)

記者游郁香/綜合報導

轉戰達拉斯邁入第3季的巴恩斯(Harrison Barnes),7日出戰黃蜂打到一半就遭獨行俠交易到國王,皮爾斯(Paul Pierce)爆料,這位26歲前鋒賽前就知道將被交易仍堅持出賽,盡責精神被讚爆;對此詹姆斯(LeBron James)有感而發,直言球團交易球員時總說做出對團隊最有利的決定,球員自請離隊卻常挨批自私,「我希望這種論述能有所改變。」

Harrison Barnes was on the court for the Mavericks when reports came down that he was traded. pic.twitter.com/YnqCbW3cuV