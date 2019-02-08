巴恩斯早知要被交易仍奮戰　詹皇：自請離隊也不該挨批自私

▲湖人一哥詹姆斯。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

轉戰達拉斯邁入第3季的巴恩斯(Harrison Barnes)，7日出戰黃蜂打到一半就遭獨行俠交易到國王，皮爾斯(Paul Pierce)爆料，這位26歲前鋒賽前就知道將被交易仍堅持出賽，盡責精神被讚爆；對此詹姆斯(LeBron James)有感而發，直言球團交易球員時總說做出對團隊最有利的決定，球員自請離隊卻常挨批自私，「我希望這種論述能有所改變。」

Harrison Barnes was on the court for the Mavericks when reports came down that he was traded. pic.twitter.com/YnqCbW3cuV — SportsCenter (@SportsCenter) 2019年2月7日

巴恩斯曾是勇士陣中的潛力新星，生涯前4季都在灣區度過，是2015年總冠軍成員之一，但聯盟大咖球星杜蘭特(Kevin Durant)2016年夏天投入衛冕軍的懷抱，巴恩斯轉而前往達拉斯發展，近3季皆繳出場均超過17分的穩定表現，不過在獨行俠確定球隊未來將以歐洲雙星唐西奇(Luka Doncic)、波辛基斯(Kristaps Porzingis)為核心後，決定將他交易到國王。

值得一提的是，當交易消息傳出時，巴恩斯正隨隊到夏洛特主場作客，還打了26分鐘攻下10分，「真理」皮爾斯在節目上爆料，這位26歲前鋒賽前就知道自己將被交易，卻還是堅持想替獨行俠出賽，敬業精神獲得眾人肯定；湖人一哥詹姆斯看到這筆交易發生在比賽中，在個人Instagram上有感而發。

▲巴恩斯比賽打到一半被交易。（圖／達志影像／美聯社）

詹姆斯寫道，「我不是要批評交易他的人，因為這就是生意，你必須做出你認為最好的決定，但我希望這種論述能真正開始改變，不是當一名球員希望被交易或離開球隊，他就是自私、不知感恩的球員，而當球隊交易或釋出球員，就是做對團隊最有利的事。」

「詹皇」8日受訪時談到自己的發文，「如果一名球員請求交易，因為他認為這對他的職業生涯更好，或一名球員以自由球員身分離隊，這應該是相同的論述，而不該是這個人太自私、不知感恩。」湖人一哥說，球團會做出對球隊最有利的事，球員也會做出對自己生涯最好的決定，「最終我們的籃球生涯有限，你一定希望盡可能利用這段時光，所以我喜歡從兩方面來看事情。」

▲巴恩斯比賽打到一半被交易。（圖／達志影像／美聯社）