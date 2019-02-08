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湖人拿祖巴奇+畢斯利換快艇穆斯卡拉　洛城雙雄36年首交易

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▲湖人，祖巴奇，Ivica Zubac（圖／達志影像／美聯社）

▲祖巴奇。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

湖人迷滿心期待能在交易截止日前，等到全明星前鋒戴維斯(Anthony Davis)加盟的好消息，但最終紫金軍團8日僅進行一筆被部分球迷批評為「隊史最糟糕」的交易，將新生代內線長人祖巴奇(Ivica Zubac)、近來與主帥華頓(Luke Walton)爆出爭執的畢斯利(Michael Beasley)送到快艇，換回中鋒穆斯卡拉(Mike Muscala)。

才剛在哈里斯(Tobias Harris)交易案中，被七六人送到快艇的6呎11吋中鋒穆斯卡拉，在交易截止日當天再度換東家，快艇拿他交換湖人21歲潛力長人祖巴奇和前鋒畢斯利；據美國《ESPN》資深記者謝爾朋(Ramona Shelburne)的消息，這是洛城雙雄自1983年後，首度進行交易。

湖人曾在1983年以尼克森(Norm Nixon)、喬丹(Eddie Jordan)和一枚1986年次輪選秀權等籌碼，和快艇交換史考特(Byron Scott)。

▲湖人與快艇進行交易，換回穆斯卡拉。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人與快艇進行交易，換回穆斯卡拉。（圖／達志影像／美聯社）

相隔36年後，同城的湖人與快艇再度進行交易，但部分的紫軍球迷對這筆交易很不滿，認為不該送走21歲的內線新星祖巴奇，紛紛批評這是「隊史最糟糕」交易。

美國《雅虎體育》記者海恩斯(Chris Haynes)報導，快艇計畫裁掉畢斯利。這位30歲前鋒本季至今僅出賽26場，上周湖人以101比115慘敗勇士賽後，再度傳出他與主帥華頓起爭執，他對自己本季始終無法進入穩定的輪替陣容很沮喪，他不斷以「兄弟」來稱呼華頓，觸動了湖人主帥的敏感神經。

湖人得到的穆斯卡拉，本季替費城打了47場比賽，其中6戰先發，場均上陣22.1分鐘，能繳出7.4分、4.3籃板和1.3助攻，三分命中率達到3成42，擁有不錯的外線投射能力。

▲湖人主帥華頓、畢斯利、麥基。（圖／達志影像／美聯社）

▲畢斯利。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA湖人祖巴奇畢斯利快艇穆斯卡拉
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