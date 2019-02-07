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從傷病中奮起的NBA球星（五）　表弟等1年回歸完美融入勇士

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▲勇士卡森斯、柯瑞戰快艇。（圖／路透）

▲勇士卡森斯。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

明星中鋒卡森斯(DeMarcus Cousins)去年1月遭逢阿基里斯腱傷勢，讓原本有望在賽季結束後簽下大合約的他，生涯蒙上了陰影；苦等了近1年，他終於在1月19日作客快艇迎來傷後首秀，以一記爆扣宣告回歸，與勇士其他4位全明星一起先發，宣告金州5星正式完成合體。

本季有好幾位球星從傷病中奮起，「飆風玫瑰」羅斯(Derrick Rose)在連年飽受膝傷摧殘後，打出了生涯新高50分的感動戰役，撼動人心；而去年夏天轉戰灣區的禁區猛將卡森斯，也在離開球場將近1年後，克服了阿基里斯腱重傷，回歸首戰打了15分鐘，以11投5中攻下14分、6籃板和3助攻， 三分球4投3中，完美融入了以外線砲火為最大進攻武器的勇士。

卡森斯以「最漫長的1年」來形容這段時間歷經的苦難，「能夠再次回到場上，這是我人生中最棒的日子之一。」他也感謝勇士隊友的幫助，讓他能很快適應比賽。

▲▼20190129溜馬對勇士,卡森斯(DeMarcus Cousins)。（圖／路透社）

▲勇士卡森斯。（圖／路透）

對於自己去年夏天決定轉戰灣區，遭外界批評為「抱團」，他也向《The Athletic》吐露無奈心聲，他表示上賽季結束後，鵜鶘並未給自己任何報價，讓他被迫與「一眉哥」戴維斯(Anthony Davis)分開，他聯絡了多支球隊，提出與勇士給他的中產合約類似價碼，卻被「掛電話」吃閉門羹。

「那些我接觸過的人，還有和我談話的球隊，他們掛了我的電話，對我關起了門，我希望我能跟大家分享那些對話，但這些都過去了，我向那些球隊提出勇士給我的類似報價，就是想看看狀況。」他直言自己並不害怕被批評，「我擔心的是我的健康，長遠的職業生涯，還有我的快樂。」

▲勇士卡森斯、杜蘭特、格林。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士卡森斯。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA勇士卡森斯表弟
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