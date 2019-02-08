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林書豪未被交易7投2中僅得4分　暴龍下半場逆襲斷老鷹2連勝

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▲老鷹林書豪、楊恩。（圖／達志影像／美聯社）

▲林書豪。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

2連勝的老鷹結束連7戰客場之旅，8日回到亞特蘭大面對高居東區第2的暴龍，首節就拉開14分領先，無奈下半場遭到逆轉，第3節被打出28對17的反攻，遭到反超比數後一瀉千里，決勝節僅16分進帳，終場以101比119落敗。林書豪則打了17分鐘，7投2中只拿下4分、2助攻。

林書豪首節還剩5分56秒上場後，送出一次助攻，讓班布瑞(DeAndre' Bembry)命中一顆23呎三分球，這段期間老鷹連續砍進4顆三分彈，老飛人卡特(Vince Carter)包辦了兩顆，拉出一波12比2的猛攻，取得31對17、14分領先。

老鷹帶著33對22、11分領先進入次節，林書豪開局前3分鐘連拿4分，普林斯(Taurean Prince)與長人倫恩(Alex Len)又接連飆進外線，持續保持雙位數領先，普林斯上半場三分球6投5中掃下19分；不過暴龍大前鋒西亞卡姆(Pascal Siakam)最後7分10秒連續接到3記羅瑞(Kyle Lowry)的助攻，兩人聯手追分。

▲老鷹林書豪、楊恩。（圖／達志影像／美聯社）

▲老鷹楊恩。（圖／達志影像／美聯社）

西亞卡姆前2節就攻下全場最高的20分，范弗利特(Fred VanVleet)也貢獻14分，加上主控羅瑞上半場狂送11次助攻穿針引線，作客的暴龍在上半場終了前追到60比68，並在第3節扭轉了頹勢，射手格林(Danny Green)下半場開局就急停跳投命中，還砍進三分球將比數逼近到70比71，兩隊陷入了拉鋸。

老鷹主控楊恩(Trae Young)與柯林斯(John Collins)攜手開火，楊恩在第3節還剩7分15秒妙傳柯林斯，讓對方完成一記爆扣，要回了4分領先，隨後這位菜鳥控衛還命中一記後撤步跳投，不過西亞卡姆最後1分21秒連下5分，讓暴龍反超前4分，憑藉單節打出28對17的反擊，帶著88比85、3分領先進入末節。

林書豪第3節則僅再添1次助攻，還在12.6秒內連2次犯規，外加1次失誤，手感依舊很冰冷，他末節開局打了2分多鐘後，就被楊恩換下場沒再上陣。暴龍決勝節一度拉出一波22比7攻勢，在阿努諾比(OG Anunoby)終場前4分36秒砍進一顆26呎三分後，將領先擴大到110比92、18分，暴龍終場就以119比101大勝。

暴龍此役上陣的9人當中，有6人得分上雙，西亞卡姆飆出全隊最高的33分、13籃板和4助攻，外帶2抄截、1火鍋；范弗利特攻下30分、6助攻和5籃板；羅瑞繳出13分、13助攻和8籃板。老鷹則有4人得分上雙，普林斯和楊恩皆砍下19分；林書豪上場17分鐘，7投2中僅得4分、2助攻和1籃板，外帶1抄截。

▲老鷹林書豪、楊恩。（圖／達志影像／美聯社）

▲林書豪。（圖／達志影像／美聯社）

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