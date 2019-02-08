詹皇用衛少換西蒙斯　字母哥：你會把韋德放進交易中？

▲全明星賽選人也爆出交易。（圖／翻攝自推特／NBAonTNT）

記者游郁香／綜合報導

2位全明星賽隊長詹姆斯(LeBron James)與「字母哥」8日透過直播「選隊友」，沒想到過程中也爆出交易，「詹皇」提出以衛斯布魯克(Russell Westbrook)換取西蒙斯(Ben Simmons)的交易請求，「字母哥」也搞笑回應，「那你會把韋德(Dwyane Wade)放進交易中嗎？」

"Since it’s that time of the year…"



We have our first ever #NBAAllStarDraft trade! pic.twitter.com/QIa0FXpR52 — NBA on TNT (@NBAonTNT) 2019年2月8日

NBA的交易剛截止，全明星賽選人過程也出現史上第一筆交易，詹姆斯向另一位隊長安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)提出以雷霆一哥「衛少」交換七六人「新人王」西蒙斯的請求，「我的直覺告訴我，Giannis會想要看到衛斯布魯克和恩比德(Joel Embiid)一起打球。」

被主持人強森(Ernie Johnson)問到是否對此交易感興趣的「字母哥」，也幽默回應道，「那你會把韋德放進交易中嗎？」引起哄堂大笑，最後他同意進行交易；巴克利(Charles Barkley)隨後又開玩笑表示，他認為「字母哥」應該把板凳上的所有人都拿去換詹姆斯隊上的戴維斯(Anthony Davis)，讓「詹皇」笑到彎腰。

#TeamLeBron as drafted by @KingJames for #NBAAllStar 2019! pic.twitter.com/OK0ChaS5SB — 2019 NBA All-Star (@NBAAllStar) 2019年2月8日

「詹皇」隊上有他第一個選中的杜蘭特(Kevin Durant)、綠衫軍主控厄文(Kyrie Irving)、暴龍核心雷納德(Kawhi Leonard)、火箭一哥哈登(James Harden)、鵜鶘一哥戴維斯、「浪花弟」湯普森(Klay Thompson)、拓荒者後場王牌里拉德(Damian Lillard)、馬刺新領袖艾德里奇(LaMarcus Aldridge)、灰狼新星唐斯(Karl-Anthony Towns)、巫師二哥畢爾(Bradley Beal)和好友韋德，以及交易來的西蒙斯。

#TeamGiannis as drafted by @Giannis_An34 for #NBAAllStar 2019! pic.twitter.com/BeshQF5g8z — 2019 NBA All-Star (@NBAAllStar) 2019年2月8日

「字母哥」則選了勇士一哥柯瑞(Stephen Curry)、「大帝」恩比德、雷霆二當家喬治(Paul George)、本屆明星賽地主球星沃克(Kemba Walker)、公鹿隊友米德爾頓(Khris Middleton)、魔術中鋒弗契維奇(Nikola Vucevic)、籃網控衛羅素(D'Angelo Russell)、暴龍主控羅瑞(Kyle Lowry)、活塞「灌籃王」葛瑞芬(Blake Griffin)、金塊中鋒約基奇(Nikola Jokic)、被聯盟主席特別選入的達拉斯傳奇諾威斯基(Dirk Nowitzki)和交換來的「衛少」。

值得一提的是，「字母哥」先前受訪時曾表示，他想選上季開始就「恩怨不斷」的雷霆一哥衛斯布魯克和七六人當家長人恩比德當隊友，希望藉此機會當和事佬，而詹姆斯也決定幫忙達成這個心願。

▲「字母哥」安戴托昆波。（圖／達志影像／美聯社）