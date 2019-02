詹皇用衛少換西蒙斯　字母哥：你會把韋德放進交易中？

▲全明星賽選人也爆出交易。(圖/翻攝自推特/NBAonTNT)

記者游郁香/綜合報導

2位全明星賽隊長詹姆斯(LeBron James)與「字母哥」8日透過直播「選隊友」,沒想到過程中也爆出交易,「詹皇」提出以衛斯布魯克(Russell Westbrook)換取西蒙斯(Ben Simmons)的交易請求,「字母哥」也搞笑回應,「那你會把韋德(Dwyane Wade)放進交易中嗎?」

"Since it’s that time of the year…"



We have our first ever #NBAAllStarDraft trade! pic.twitter.com/QIa0FXpR52