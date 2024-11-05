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剛講永遠是道奇隊一員！克蕭卻投身自由球員　尋求道奇新合約

▲▼ 克蕭（Clayton Kershaw）。（圖／達志影像／美聯社）

▲克蕭（Clayton Kershaw）。（圖／達志影像／美聯社）

記者歐建智／綜合報導

道奇隊36歲賽揚獎左投克蕭（Clayton Kershaw）才在道奇隊世界大賽慶祝活動中宣稱，他將永遠是道奇隊的一員，卻在今天宣布不執行明年續留道奇的合約，決定投身自由球員市場。

儘管克蕭擁有明年約500萬美元的球員選擇權，但他拒絕了執行，大聯盟球員工會將他列為自由球員。

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這代表克蕭連續第4個休賽期進入自由市場，但這位老將左投手已經表示，明年他將為道奇隊效力，這與過去3年不同，達拉斯土生土長的他曾考慮簽約德州遊騎兵隊。

在上週五的道奇隊世界大賽遊行和體育場集會上，克蕭暗示他可能不會選擇現有的合約，表示他將「以某種方式」留在球隊，並且不在乎具體方法。

克蕭去年冬天簽下的現有合約，將保證他明年獲得1000萬美元，並有機會通過獎金獲得最高2500萬美元，明年先發出賽10場後，他每次出賽將獲得100萬美元獎金。

選擇新合約，克蕭和球隊可以重談薪水，並且如果他希望在2025年之後繼續打球，還可以增加未來賽季的選項。

然而，克蕭在今年因肩部手術缺席前4個月後，再次面臨健康問題。本週，他計劃接受左腳趾和左膝蓋的手術。直到這些手術完成後，他表示自己不確定康復過程需要多長時間。

對於一支在其先發輪值中長期有空缺，長期圍繞這位3屆賽揚獎得主和前國聯最有價值球員運轉的球隊而言，留住克蕭是道奇隊休賽期的待辦事項之一。

關鍵字： MLB棒球

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