柯瑞回歸砍24分助勇士4連勝　冤家格林、普爾「互指」逗笑球迷

▲勇士天王柯瑞回歸。(圖/路透)

記者游郁香/綜合報導

勇士天王柯瑞(Stephen Curry)今(5)日從左腓骨肌拉傷中回歸,僅上場24分鐘就貢獻24分、6助攻,搭檔格林(Draymond Green)也繳出18分、8籃板和5助攻的全能數據,聯手率隊以125比112擊敗巫師拉出4連勝,戰績提升到6勝1敗,格林與前隊友普爾(Jordan Poole)的互動,也成為這一戰的焦點之一。

Jordan Poole & Draymond Green getting physical down in the post! ???? We all remember what happened when they were teammates… pic.twitter.com/HXSPiwj3D2

柯瑞上周出戰快艇2度扭傷左腳踝,導致左腓骨肌拉傷,休養了3場後在今日復出,他的上場時間受到限制,這一戰只打了24分鐘,他開賽就飆進一顆27呎三分,接著卻連續投丟4球,顯然還在調整狀況,不過他第3節獨攬了15分,讓勇士帶著93比81、12分領先進入決勝節。

▲勇士天王柯瑞回歸。(圖/路透)

柯瑞最終以15投7中砍下24分、6助攻和3籃板,三分9投4中,他帶給巫師的防守壓力,讓勇士的內線進攻空間變大,灣區充分利用這一點,單場在禁區拿下50分;過去6戰轟進30顆三分的資深射手希爾德(Buddy Hield)從板凳挹注20分;格林繳出18分、8籃板和5助攻的全能數據。

勇士終場在6人得分上雙之下,以125比112擊退巫師,拉出一波4連勝,戰績提升到6勝1敗,創下2021-22賽季11勝1敗開局後的最佳紀錄。灣區今日再次展示板凳深度,替補群得分以50比33碾壓對手,這是金州板凳群7戰第6度得分超過50分。

▲勇士格林。(圖/路透)

除了柯瑞回歸,這一戰還有另一個焦點,格林與昔日「浪花小弟」普爾的互動,兩人自揮拳風波後就撕破臉,雙方今日對位時都是激烈對抗,還有一幕相當有趣,上半場最後10.1秒,普爾一次命中三分後用手指向格林,隨後格林助攻柯瑞砍進壓哨三分,他也不甘示弱馬上指回去。

▲勇士天王柯瑞、前隊友普爾。(圖/路透)

雖然普爾當時背對格林,但球迷笑說,「普爾絕對知道格林是在指他,完全不用回頭確認,哈哈哈哈。」

After hitting a three-pointer, Jordan Poole pointed at Draymond Green, who then reciprocated with a point at Poole just moments after Steph's three.



It seems like the beef is still alive and well ????



???? @SportsCenterpic.twitter.com/GAi615Ojvo