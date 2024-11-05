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柯瑞回歸砍24分助勇士4連勝　冤家格林、普爾「互指」逗笑球迷

▲▼勇士柯瑞、格林；巫師普爾。（圖／路透））

▲勇士天王柯瑞回歸。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

勇士天王柯瑞(Stephen Curry)今(5)日從左腓骨肌拉傷中回歸，僅上場24分鐘就貢獻24分、6助攻，搭檔格林(Draymond Green)也繳出18分、8籃板和5助攻的全能數據，聯手率隊以125比112擊敗巫師拉出4連勝，戰績提升到6勝1敗，格林與前隊友普爾(Jordan Poole)的互動，也成為這一戰的焦點之一。

柯瑞上周出戰快艇2度扭傷左腳踝，導致左腓骨肌拉傷，休養了3場後在今日復出，他的上場時間受到限制，這一戰只打了24分鐘，他開賽就飆進一顆27呎三分，接著卻連續投丟4球，顯然還在調整狀況，不過他第3節獨攬了15分，讓勇士帶著93比81、12分領先進入決勝節。

▲▼勇士柯瑞、格林；巫師普爾。（圖／路透））

▲勇士天王柯瑞回歸。（圖／路透）

柯瑞最終以15投7中砍下24分、6助攻和3籃板，三分9投4中，他帶給巫師的防守壓力，讓勇士的內線進攻空間變大，灣區充分利用這一點，單場在禁區拿下50分；過去6戰轟進30顆三分的資深射手希爾德(Buddy Hield)從板凳挹注20分；格林繳出18分、8籃板和5助攻的全能數據。

勇士終場在6人得分上雙之下，以125比112擊退巫師，拉出一波4連勝，戰績提升到6勝1敗，創下2021-22賽季11勝1敗開局後的最佳紀錄。灣區今日再次展示板凳深度，替補群得分以50比33碾壓對手，這是金州板凳群7戰第6度得分超過50分。

▲▼勇士柯瑞、格林；巫師普爾。（圖／路透））

▲勇士格林。（圖／路透）

除了柯瑞回歸，這一戰還有另一個焦點，格林與昔日「浪花小弟」普爾的互動，兩人自揮拳風波後就撕破臉，雙方今日對位時都是激烈對抗，還有一幕相當有趣，上半場最後10.1秒，普爾一次命中三分後用手指向格林，隨後格林助攻柯瑞砍進壓哨三分，他也不甘示弱馬上指回去。

▲▼勇士柯瑞、格林；巫師普爾。（圖／路透））

▲勇士天王柯瑞、前隊友普爾。（圖／路透）

雖然普爾當時背對格林，但球迷笑說，「普爾絕對知道格林是在指他，完全不用回頭確認，哈哈哈哈。」

關鍵字： NBA勇士柯瑞格林巫師普爾

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