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湖人下半場「完全沒換人」創NBA歷史　詹皇鏖戰46分鐘末節0分

記者游郁香／綜合報導

湖人在季後賽首輪G4慘遭逆轉，陷入被聽牌的絕境，洛城主帥瑞迪克（JJ Redick）堅持用5人打完下半場，完全沒有換人，寫下自1996-97賽季以來的歷史紀錄，這個調度某種程度上成為比賽的分水嶺，洛城主力最後階段明顯體力透支，40歲天王詹姆斯（LeBron James）決勝節未拿下任何分數。

瑞迪克下半場以芬尼-史密斯（Dorian Finney-Smith）頂替表現不佳的年輕長人海耶斯（Jaxson Hayes）上陣，之後未再進行任何人員調度，他成為自1996-97賽季開始統計「Play-By-Play」以來，NBA季後賽首位在單一半場讓5名球員打滿24分鐘的教練。

▲▼湖人詹姆斯、灰狼艾德華茲。（圖／達志影像／美聯社）

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▲湖人總教練瑞迪克堅持用5人打滿下半場，詹姆斯（左）整場鏖戰了46分鐘。（圖／達志影像／美聯社）

40歲天王詹姆斯與「金童」唐西奇（Luka Doncic）各打滿46分鐘；八村壘和芬尼-史密斯（Dorian Finney-Smith）各出賽41分鐘；里夫斯（Austin Reaves）則打了35分鐘，這5人從下半場開始到結束，未曾被換下場休息過。

在某種程度上，這成為比賽分水嶺。湖人主力最後階段明顯體力透支，灰狼決勝節打出32比19的攻勢翻轉局面，而明尼蘇達替補球員里德（Naz Reid）和迪文琴佐（Donte DiVincenzo）在場上做出了關鍵貢獻。

▲▼湖人詹姆斯、灰狼艾德華茲。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人天王詹姆斯決勝節1分未得，灰狼上演逆轉。（圖／達志影像／美聯社）

不過真正決定勝負的人是「蟻人」艾德華茲（Anthony Edwards），他本場狂轟43分，光是第4節就砍下16分，連續2場關鍵時刻接管比賽。靠著「蟻人」的超神演出，灰狼以116比113擊敗湖人，在系列賽取得3比1領先，將紫金軍團推入絕境。

湖人是支明星主導型球隊，他們的主力群確實盡了力。唐西奇全場攻下38分，且在遭到灰狼半場夾擊時能及時分球。詹姆斯貢獻27分、12籃板、8助攻，在比賽末段還有一次關鍵封阻和一次抄截，但也出現致命失誤。八村壘也攻下23分，里夫斯（Austin Reaves）則拿下17分。

然而，湖人其他球員加起來僅得8分，合計13投3中，替補火力明顯不足，成為致命傷。湖人本場靠著外線投射撐場，三分球47投19中、命中率40.4%，這幾乎是唯一贏過灰狼的數據。灰狼在替補得分上以25比6大勝，禁區得分48比30碾壓湖人，籃板數也以49比41領先。

關鍵字： 籃球NBA湖人JJ RedickLeBron JamesLuka Doncic灰狼

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