詹皇被肘擊後腦發生致命失誤　湖人G4又輸陷1勝3敗絕境

ANTHONY EDWARDS HAS 36.



TIMBERWOLVES FIGHTING FOR THAT 3-1 LEAD! pic.twitter.com/6lyQSp17C9 — NBA (@NBA) April 27, 2025

記者游郁香/綜合報導

湖人今(28)日繼續作客明尼蘇達主場,力拚扳平戰局,他們帶著94比84、10分領先進入決勝節,最終卻慘遭逆轉。「蟻人」艾德華茲(Anthony Edwards)率隊反擊,麥克丹尼爾斯(Jaden McDaniels)關鍵三分打幫助灰狼超前比分,加上洛城天王詹姆斯(LeBron James)最後30.1秒發生致命失誤,紫金軍團以113比116落敗,陷入1勝3敗遭聽牌的絕境。

ANT POWERS THE WOLVES TO A 3-1 SERIES LEAD OVER THE LAKERS ????



???? 43 PTS (16 in 4Q)

???? 9 REB

???? 6 AST

???? 5 3PM



MIN/LAL: Game 5 on Wednesday at 10:00pm/et on TNT pic.twitter.com/eq9soUKUFs — NBA (@NBA) April 27, 2025

湖人與灰狼系列賽G4今日在明尼蘇達登場,開賽雙方就充滿肢體碰撞,灰狼積極搶攻、爭取2次進攻機會。灰狼藍道(Julius Randle)延續火燙手感迅速連下7分,湖人則有八村壘與詹姆斯聯手搶分,幫助洛城取得12比10的領先。

第1次暫停後,G3因腸胃型流感狀況不佳的「金童」唐西奇(Luka Doncic)也開啟火力,他單節砍下13分;詹姆斯則持續取分,靠上籃與罰球累積9分,但藍道的13分仍讓灰狼咬住比分。

▲湖人天王詹姆斯G4出現致命失誤,球隊末節再度失守。(圖/達志影像/美聯社)

湖人一度將領先擴大到雙位數,可惜唐西奇錯失一次空檔機會,成為明尼蘇達追分契機,首節結束湖人僅以32比28領先4分。

進入次節,詹姆斯以一記三分彈開局,湖人卻出現4次失誤且未能保護防守籃板,讓灰狼緊咬比分。詹皇與艾德華茲互飆進球,半場結束前藍道再補上一記壓哨三分,反讓灰狼以61比58反超比數。

▲灰狼超新星愛德華茲末節爆發,率隊取得3勝1敗聽牌。(圖/達志影像/美聯社)

第3節開始,湖人總教練瑞迪克(JJ Redick)選擇以芬尼-史密斯(Dorian Finney-Smith)取代表現不佳的海耶斯(Jaxson Hayes),更好的空間感讓湖人打出14比0猛烈攻勢,重新取得72比61領先。里夫斯(Austin Reaves)也在這節找到手感,連砍兩記三分。

雖然灰狼回敬一波反擊,但湖人靠唐西奇、詹姆斯、里夫斯與八村壘聯手拿分穩住局面,帶著94比84、10分領先進入決勝節。值得一提的是,詹皇此節最後31.8秒與戈貝爾(Rudy Gobert)卡位時,一度遭對方肘擊後腦勺,裁判回看畫面後,給了戈貝爾一次1級惡意犯規。

Rudy Gobert shoved his forearm into the back of LeBron James’ head ????



Gobert was given a flagrant 1 for the foul.



Agree or disagree with the refs’ ruling? ????



pic.twitter.com/K8eNGsyhpQ — ClutchPoints (@ClutchPoints) April 27, 2025

「蟻人」艾德華茲末節率隊反攻,連續進球迅速將差距縮小到4分,他最後3分47秒的3罰命中,一舉將比數超前為105比104,雙方激烈拉鋸。終場前39.1秒,麥克丹尼爾斯打進一記關鍵三分打,幫助灰狼再度反超。

▲湖人天王詹姆斯對決灰狼超新星艾德華茲,今日依舊是蟻人佔上風。(圖/達志影像/美聯社)

隨後詹姆斯發邊線球失誤被抄截,艾德華茲突破時滑倒出界,明尼蘇達提出挑戰,裁判改判詹皇打手犯規,將「蟻人」送上罰球線,他兩罰俱中,將比分拉開到116比113。最後里夫斯的追平三分失手,湖人以3分之差遭逆轉,系列賽1勝比3敗陷入絕境。

此役艾德華茲猛砍43分、9籃板和6助攻;藍道也貢獻25分、7籃板和3助攻。湖人以唐西奇轟下38分最高,詹姆斯繳出27分、12籃板和8助攻,另有抄截、火鍋各3。