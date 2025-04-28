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詹皇被肘擊後腦發生致命失誤　湖人G4又輸陷1勝3敗絕境

記者游郁香／綜合報導

湖人今（28）日繼續作客明尼蘇達主場，力拚扳平戰局，他們帶著94比84、10分領先進入決勝節，最終卻慘遭逆轉。「蟻人」艾德華茲（Anthony Edwards）率隊反擊，麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）關鍵三分打幫助灰狼超前比分，加上洛城天王詹姆斯（LeBron James）最後30.1秒發生致命失誤，紫金軍團以113比116落敗，陷入1勝3敗遭聽牌的絕境。

湖人與灰狼系列賽G4今日在明尼蘇達登場，開賽雙方就充滿肢體碰撞，灰狼積極搶攻、爭取2次進攻機會。灰狼藍道（Julius Randle）延續火燙手感迅速連下7分，湖人則有八村壘與詹姆斯聯手搶分，幫助洛城取得12比10的領先。

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第1次暫停後，G3因腸胃型流感狀況不佳的「金童」唐西奇（Luka Doncic）也開啟火力，他單節砍下13分；詹姆斯則持續取分，靠上籃與罰球累積9分，但藍道的13分仍讓灰狼咬住比分。

▲▼湖人詹姆斯、灰狼艾德華茲。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人天王詹姆斯G4出現致命失誤，球隊末節再度失守。（圖／達志影像／美聯社）

湖人一度將領先擴大到雙位數，可惜唐西奇錯失一次空檔機會，成為明尼蘇達追分契機，首節結束湖人僅以32比28領先4分。

進入次節，詹姆斯以一記三分彈開局，湖人卻出現4次失誤且未能保護防守籃板，讓灰狼緊咬比分。詹皇與艾德華茲互飆進球，半場結束前藍道再補上一記壓哨三分，反讓灰狼以61比58反超比數。

▲▼湖人詹姆斯、灰狼艾德華茲。（圖／達志影像／美聯社）

▲灰狼超新星愛德華茲末節爆發，率隊取得3勝1敗聽牌。（圖／達志影像／美聯社）

第3節開始，湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）選擇以芬尼-史密斯（Dorian Finney-Smith）取代表現不佳的海耶斯（Jaxson Hayes），更好的空間感讓湖人打出14比0猛烈攻勢，重新取得72比61領先。里夫斯（Austin Reaves）也在這節找到手感，連砍兩記三分。

雖然灰狼回敬一波反擊，但湖人靠唐西奇、詹姆斯、里夫斯與八村壘聯手拿分穩住局面，帶著94比84、10分領先進入決勝節。值得一提的是，詹皇此節最後31.8秒與戈貝爾（Rudy Gobert）卡位時，一度遭對方肘擊後腦勺，裁判回看畫面後，給了戈貝爾一次1級惡意犯規。

「蟻人」艾德華茲末節率隊反攻，連續進球迅速將差距縮小到4分，他最後3分47秒的3罰命中，一舉將比數超前為105比104，雙方激烈拉鋸。終場前39.1秒，麥克丹尼爾斯打進一記關鍵三分打，幫助灰狼再度反超。

▲▼湖人詹姆斯、灰狼艾德華茲。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人天王詹姆斯對決灰狼超新星艾德華茲，今日依舊是蟻人佔上風。（圖／達志影像／美聯社）

隨後詹姆斯發邊線球失誤被抄截，艾德華茲突破時滑倒出界，明尼蘇達提出挑戰，裁判改判詹皇打手犯規，將「蟻人」送上罰球線，他兩罰俱中，將比分拉開到116比113。最後里夫斯的追平三分失手，湖人以3分之差遭逆轉，系列賽1勝比3敗陷入絕境。

此役艾德華茲猛砍43分、9籃板和6助攻；藍道也貢獻25分、7籃板和3助攻。湖人以唐西奇轟下38分最高，詹姆斯繳出27分、12籃板和8助攻，另有抄截、火鍋各3。

關鍵字： NBA湖人灰狼LeBron JamesLuka DoncicAnthony Edwards

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