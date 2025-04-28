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里拉德重傷！去年同1天也曾拉傷跟腱　公鹿G4狂輸26分遭聽牌

記者游郁香／綜合報導

密爾瓦基公鹿今（28）日未能在季後賽首輪G4扳平戰局，更糟糕的是雙星之一里拉德（Damian Lillard）疑似遭逢阿基里斯腱撕裂重傷，最終他們以103比129慘輸給印第安納溜馬，系列賽以1勝3敗遭聽牌，晉級之路岌岌可危。

里拉德季末遭逢血栓，他奇蹟般在季後賽G2回歸，卻在今日首節就重傷退場，他試圖爭搶進攻籃板時在「無碰撞」下倒地，痛苦地抓著左腳後跟，之後單腳跳離球場，被攙扶回休息室。

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美國運動醫學專家傑佛瑞（Evan Jeffries）沉重表示，「真的很難過，但從里拉德小腿的肌肉波紋可以明顯看出，這是阿基里斯腱撕裂的典型徵兆。」NBA記者西格爾（Brett Siegel）則指出，小李在去年同一天也曾拉傷阿基里斯腱退場，他今年7月就要滿35歲，若真的跟腱斷裂，將面臨長達1年的復健期。

▲▼公鹿里拉德、安戴托昆波；溜馬透納。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼公鹿球星里拉德左腿疑似阿基里斯腱撕裂傷退。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼公鹿里拉德、安戴托昆波；溜馬透納。（圖／達志影像／美聯社）

來犯的溜馬開賽就打出13比7攻勢，掌握主導權，第1節打完取得30比24領先。半場結束，印第安納有3人得分上雙，將比數拉開到63比52、11分差。

公鹿一哥安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）上半場打了23分鐘未獲得任何罰球，直到次節最後3.3秒才首次罰球，他前3節貢獻 26分、15籃板、5助攻，密爾瓦基第3節雖灌進32分，但也失掉38分，缺乏防守強度之下，無力趕上比數。

▲▼公鹿里拉德、安戴托昆波；溜馬透納。（圖／達志影像／美聯社）

▲溜馬團隊火力爆發，取得3勝1敗聽牌。（圖／達志影像／美聯社）

溜馬3節打完得分已破百，帶著17分領先進入決勝節，末節開局又是連續4波進攻得手，一舉將分差擴大至110比88、22分差，徹底殺死比賽懸念，終場以129比103大勝26分，系列賽3勝1敗聽牌。

值得一提的是，溜馬這4戰有兩場比賽「全程未曾落後」，其中一場就是今日的G4，他們此戰全隊共有8人得分上雙，每個人都扮演好自己的角色，團隊投籃命中率高達60%，快攻得分方面更以16比2大幅領先。

溜馬當家長人透納（Myles Turner）今日貢獻23分、5籃板、4阻攻；少主哈利柏頓（Tyrese Haliburton）繳出17分、15助攻、8籃板。公鹿則以「字母哥」砍下28分最高，他另有15籃板、6助攻。

▲▼公鹿里拉德、安戴托昆波；溜馬透納。（圖／達志影像／美聯社）

▲字母哥砍下28分、15籃板、6助攻，無奈公鹿整體表現低迷。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 籃球NBA公鹿溜馬Damian LillardGiannis AntetokounmpoMyles Turner

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