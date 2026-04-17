曾頌恩下放二軍　平野惠一重話點出關鍵

▲中信兄弟曾頌恩。（圖／記者林敬旻攝）



記者胡冠辰／天母報導

中信兄弟開季以2勝10敗追平隊史最慘開季紀錄，今將出戰味全龍，球隊這幾天也把曾頌恩下放至二軍；對於這項決定，總教練平野惠一受訪表示，這並非單純是心態問題，而是曾頌恩在態度、技術及整體表現上，都還有不足之處。

曾頌恩本季開季手感低迷，打擊率僅2成22，全壘打尚未開張，表現與球隊期待有不小落差；在兄弟打線低迷、戰績陷入低潮之際，教練團最終決定先將他下放二軍調整。

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談到曾頌恩從去年到現在長打產出明顯下滑，平野惠一表示，評估一名選手不能只看最後的結果與成績，雖然這些確實很重要，但教練團也會觀察他每次出局的內容、對棒球的態度，以及對球隊能帶來什麼樣的影響力。

綜合這些面向後，教練認為曾頌恩目前不論在哪個層面，都還沒有達到要求，因此做出下放二軍的決定。

當被問到是否偏向心態問題時，平野惠一進一步說明，問題並不只是在心態，而是「全部」；他指出，曾頌恩在整體技術面上都還有不足之處。

平野也提到，原本許基宏因傷不在，對曾頌恩而言其實是非常好的機會，雖然沒有人會期待球員一下子就成為超級巨星，但教練團希望看到的，是球員能拿出更多努力，對棒球展現更多熱情與投入。

平野惠一坦言，他期待曾頌恩努力到一種程度，即使最後沒有打出成績，外界也不會責怪他，反而會認為「因為他已經這麼努力了，打不好真的不能怪他」；只是以目前為止的狀況來看，平野認為曾頌恩在這些方面的付出仍然不夠。