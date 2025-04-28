NMIXX征服台北大巨蛋！開球+熱唱新曲　說中文恭喜味全全場嗨爆

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

最火熱的Ｋ-POP女團NMIXX，剛結束連續兩場完售演出[NMIXX CHANGE UP: MIXX LAB] IN TAIPEI，公布好消息獲選為eSIM品牌代言人，時隔不到一週二度旋風訪台，今（4/27）站上台北大巨蛋為中華職棒味全龍主場賽，進行開賽儀式，並於賽後演出新歌和經典齊發，成為第一組登上台北大巨蛋的韓國女團，精湛的舞蹈實力更是征服滿場球迷，嗨翻台北大巨蛋！

▲韓國大勢女團「NMIXX」登台北大巨蛋。（圖／DJB提供）

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▲NMIXX Haewon擔任開球投手。（圖／DJB提供）

NMIXX這次應邀到台北大巨蛋開球，可說是有備而來，NMIXX派出Haewon負責重要的投手一職，Sullyoon負責打擊，兩人默契十足，成功開球！不讓直墜事件再度上演，其他4位團員也在旁邊位好姐妹應援加油，變身限定啦啦隊。

▲NMIXX Sullyoon擔任開球打者。（圖／DJB提供）

NMIXX表示：「大家好，我們是NMIXX，首先能在台北大巨蛋這麼大的場地參與開球，我們感到非常榮幸，也感謝邀請我們的DJB。」

首次開球NMIXX表現可說是有模有樣，相當敬業！而完成挑戰的NMIXX也不忘為球隊應援打氣，「希望今天所有選手們都能有精彩的表現，我們NMIXX也會一起為大家加油！」獲得滿場球迷熱情回應，圈粉無數。

▲NMIXX與味全龍徐若熙（由左至右Lily、Jiwoo、Sullyoon、Bae、Kyujin、Haewon）。（圖／DJB提供）

首次拜訪台北大巨蛋的NMIXX，第一次在台灣看棒球比賽，團員們在開球後不忘陪伴大家一起觀看球賽，在場邊不時應援加油，趁機感受台灣職棒賽的熱烈氣氛！

賽後，NMIXX再度登場，舞力全開帶來3首經典代表作，新歌〈KNOW ABOUT ME〉獨特的音樂風格和高難度的舞蹈動作，首次在台北大巨蛋演出，NMIXX火力全開，魅力征服全場，看台上歌迷齊唱。

▲NMIXX登大巨蛋第一首歌演唱新曲〈KNOW ABOUT ME〉。（圖／DJB提供）

NMIXX在唱完第一首歌後說：「今天味全龍不是贏球了嗎？」全場球迷大叫回應，再用中文說：「非常恭喜。」用韓文說：「再次恭喜味全龍，接下來再唱2首歌，希望大家可以跟我們一起合唱，請大家享受喔！」

最後NMIXX用中文說：「大家準備好了嗎？」全場尖叫大喊，她們用中文連聲說：「謝謝！」

隨後，NMIXX更是誠意十足，經典連發！先是帶來〈DASH〉，舞台魅力再度席捲全場，場邊歌迷齊聲合唱，壓軸登場的則是神曲〈Love Me Like This〉，經典旋律一下，更是讓全場瞬間陷入瘋狂。

▲NMIXX飆唱〈DASH〉與〈Love Me Like This〉。（圖／DJB提供）

自新專輯發行以來，NMIXX啟動新一輪的巡迴演出征服全球無數城市，這次在完成台灣場後，二度旋風襲台另類攻大巨蛋，完成演出盡展K-POP魅力，征服全場！

今天這場比賽，NMIXX開球加賽後表演，吸引共有3萬1889位球迷進場，是本季中職第二多觀眾人數。