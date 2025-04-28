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大谷翔平雙安率道奇2連勝　葛拉斯諾左肩不適傷退添隱憂

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇隊大谷翔平在28日（台灣時間）對戰海盜擔任先發第一棒指定打擊，展現穩定火力，單場敲出2支安打，達成連續兩場比賽「雙安」表現，幫助球隊以9比2大勝，收下近期2連勝。不過，道奇王牌投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）因右肩不適於第2局提前退場，讓勝利添上些許隱憂。

大谷1局下在面對左投福爾特（Bailey Falter）時，雖遇到失控球險些觸身，但最終選到四壞球上壘，並在隊友接連安打下回到本壘，幫助道奇首局灌進4分完成逆轉。大谷2局下在一壘有人的情況下，猛力掃出右外野邊線的二壘安打，打擊初速達113.3英里（約182.3公里），成功製造得點圈機會，隨後靠著貝茲（Mookie Betts）的高飛犧牲打添得分數。

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大谷再度敲出右外野安打，全場貢獻2安打、1得分。他本場比賽3打數2安打、1四壞球，打擊率持續上升。

道奇打線全面爆發，單場敲出14支安打，並由T.赫南德茲（Teoscar Hernández）擊出生涯第200轟增添氣勢。即便首局投手葛拉斯諾連續被敲兩發全壘打，並於第2局暖身時因右肩不適提前退場，但後援投手卡斯帕里斯（Ben Casparius）穩定壓制，最終仍順利拿下勝利。

不過，由於國聯西區榜首的舊金山巨人隊同樣贏球，道奇暫時無緣登上分區首位。

關鍵字： 大谷翔平道奇隊比賽棒球勝利

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