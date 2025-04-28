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615粉絲大狂歡！桃子畫桃子、邊荷律插畫　PS女孩跨夜簽名不喊累

▲▼中信兄弟啦啦隊舉辦粉絲見面會。（圖／宏將多利安提供）

▲▼中信兄弟啦啦隊舉辦粉絲見面會。（圖／宏將多利安提供）

▲▼中信兄弟啦啦隊舉辦粉絲見面會。（圖／宏將多利安提供）

記者楊舒帆／綜合報導

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters於4月27日晚間舉辦全員粉絲見面會，33位成員全數到齊，與粉絲們共享難忘時光。活動於下午先行舉辦新成員見面會，日籍成員桃子，以及中職賽季新加入的沈佳宜、衣宸、芊芊、牛奶、莎莎、璇璇、維尼、瑄等人，與粉絲近距離互動簽名合照，現場粉絲們手持新成員應援毛巾，氣氛熱烈。

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報名期間，不少球迷詢問是否能為在學子女報名，希望藉由PS女孩的正能量鼓勵孩子學習，甚至有夫妻、情侶檔一同參與，展現啦啦隊應援魅力無遠弗屆。

晚間六點活動正式開場，由七組成員帶來精彩舞蹈揭開序幕。韓籍成員邊荷律、李丹妃展現「疾風街道」熱舞，桃子則以體操演出驚豔全場。由成員白白擔任舞台總監，今年PS整體舞蹈水準更上層樓，獲得粉絲一致好評。

▲▼中信兄弟啦啦隊舉辦粉絲見面會。（圖／宏將多利安提供）

▲▼中信兄弟啦啦隊舉辦粉絲見面會。（圖／宏將多利安提供）

▲▼中信兄弟啦啦隊舉辦粉絲見面會。（圖／宏將多利安提供）

此次粉絲見面會早在活動前兩周開賣時，615個名額火速完售。許多幸運搶到票的粉絲興奮表示，能與33位成員大合照、獲得親簽海報相當珍貴，未能報名的粉絲也直呼，希望未來能將規模擴大到台北大巨蛋舉行。

值得一提的是，33位PS女孩當晚需在規定時間內，完成615顆客製大球的簽名。新加入的桃子以可愛桃子圖樣作為簽名，筆劃較少；而韓籍邊荷律因細膩插畫簽名，簽到手痠直呼「要斷了！」扛霸子峮峮則發揮經驗，傳授學妹們快速簽名小技巧。經紀人乖姐表示，33人的簽名活動，最大的難度在於時間的拿捏，但即使會簽到半夜，PS女孩都會盡最大的努力和滿滿的熱情完成！最後全員簽名確實跨夜完成，和球迷ㄧ起跨夜倒數，也成為特別的回憶！

▲▼中信兄弟啦啦隊舉辦粉絲見面會。（圖／宏將多利安提供）

▲▼中信兄弟啦啦隊舉辦粉絲見面會。（圖／宏將多利安提供）

▲▼中信兄弟啦啦隊舉辦粉絲見面會。（圖／宏將多利安提供）

關鍵字： 啦啦隊中信兄弟PassionSisters粉絲見面會簽名活動

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