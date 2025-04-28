賈吉相隔10場再轟！續當「四割男」　超前陽春砲率洋基擒藍鳥

▲賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

紐約洋基隊賈吉（Aaron Judge）28日（台灣時間）於主場進行的雙重賽第2戰對陣藍鳥隊，比賽中以「第3棒指定打擊」身分先發出場，在第6局的第3打席敲出超前比分的右外野全壘打。

賈吉瞄準藍鳥隊先發右投巴西特（Chris Bassitt）投出的第一球卡特球，一棒轟進右外野看台，這也是他自17日對皇家隊以來，相隔10場比賽的首發全壘打，這支陽春砲，擊球初速104.2英里（約167.7公里）、飛行距離376英尺（約114.6公尺）、仰角28度。完成這一打席時，賈吉的打擊率仍高達4成1，維持著火熱手感。

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此戰洋基首局靠著葛里沙姆（Trent Grisham）開轟先馳得點，藍鳥桑坦德（Anthony Santander）3局上回敬一轟扳平比數，賈吉6局下超前陽春砲領軍，最終洋基以5比1收下勝利。

在聯盟全壘打排行榜中，他追平老虎隊托克森（Spencer Torkelson），並列美聯第2。若依目前節奏推算，賈吉本季有望敲出46轟，掀起紐約球迷熱情沸騰！

洋基隊29日將前往客場挑戰金鶯隊，屆時賈吉預計將首度在例行賽對上日本投手菅野智之，兩人的正面對決備受期待！