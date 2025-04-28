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10.1秒「關鍵改判」送灰狼2罰　詹皇：不是說手是球的一部分

記者游郁香／綜合報導

湖人在季後賽首輪G4沒能扳平戰局，陷入1勝3敗的絕境，這一戰最後10.1秒出現關鍵「改判」，洛城天王詹姆斯（LeBron James）下手拍掉艾德華茲（Anthony Edwards）的球，灰狼提出挑戰後，裁判認定詹皇打手犯規，給了「蟻人」鎖定勝局的兩罰，對此詹皇賽後很不滿。

比賽進行到終場前10.1秒，湖人僅落後1分，詹姆斯在艾德華茲持球時迅速下手抄球，第一時間裁判未吹犯規，但經過灰狼挑戰及重播檢視後，改判為詹皇「打手犯規」，讓「蟻人」站上罰球線穩穩命中兩罰，將比數拉開到116比113，湖人最終以3分差惜敗，系列賽陷入1比3劣勢。

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對於這次改判，詹姆斯賽後強調，這種抄球動作在比賽中經常發生，「手是球的一部分，大家都是這麼說的。」他堅持自己是打到球和手並沒有犯規。

▲▼湖人詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人天王詹姆斯對關鍵改判表達不滿，強調「手是球的一部分」。（圖／達志影像／美聯社）

艾德華茲則堅定表示，自己明顯感受到被打手，「我知道他（詹姆斯）犯規了，因為他狠狠往下拍，打到了我的手。裁判這次改判得很好，我們很感謝他們。」

湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）也對裁判尺度表達不滿，他點出唐西奇（Luka Doncic）曾在一次進攻中被明顯絆倒卻未獲哨音，「那是明顯的絆人，他不可能自己跌倒，我們本該站上罰球線，他明明被犯規了。」

談到湖人目前極為不利的處境，曾在總冠軍賽上演1比3後大逆轉的詹姆斯說，「你不會去想著連贏3場，只需要專注贏下下一場，這才是最重要的。」

關鍵字： 籃球NBA湖人LeBron James灰狼Anthony Edwards

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