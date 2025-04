杜蘭怒目對峙挑釁球迷　紅襪全隊護航、守護者致歉聲明

▲波士頓紅襪外野手杜蘭(Jarren Duran)與球迷起爭執。(圖/截自X)

記者楊舒帆/綜合報導

波士頓紅襪外野手杜蘭(Jarren Duran)在28日(台灣時間)對戰守護者比賽中,因場邊球迷的不當發言爆發衝突,所幸球團與保安及時介入,避免事態擴大。杜蘭獲得紅襪全隊聲援,賽後守護者球團也發表正式聲明道歉。

Heckling Jarren Duran about his suicide attempt is exactly why men stay silent.

⁰Mental health isn’t trash talk. If you can say something that evil, the problem is you.pic.twitter.com/1V5fOa5Ar9