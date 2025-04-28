杜蘭怒目對峙挑釁球迷　紅襪全隊護航、守護者致歉聲明

▲波士頓紅襪外野手杜蘭（Jarren Duran）與球迷起爭執。（圖／截自X）

記者楊舒帆／綜合報導

波士頓紅襪外野手杜蘭（Jarren Duran）在28日（台灣時間）對戰守護者比賽中，因場邊球迷的不當發言爆發衝突，所幸球團與保安及時介入，避免事態擴大。杜蘭獲得紅襪全隊聲援，賽後守護者球團也發表正式聲明道歉。

Heckling Jarren Duran about his suicide attempt is exactly why men stay silent.

⁰Mental health isn’t trash talk. If you can say something that evil, the problem is you.pic.twitter.com/1V5fOa5Ar9 [廣告]請繼續往下閱讀... April 27, 2025

杜蘭於7局結束返回休息區時，遭到一名守護者球迷嘲諷叫囂，內容疑似涉及他過去曾公開談論的自殺未遂經歷。儘管主審當場承諾賽後處理，但杜蘭仍在休息區邊緣目光緊盯該名球迷，氣氛一度緊繃。待紅襪該局進攻結束後，杜蘭直接走出休息區與球迷對峙。

保安與隊友迅速上前拉住杜蘭，防止衝突升級。大部分紅襪球員也出面支援杜蘭，周邊觀眾更協助指認出發言的球迷。涉事球迷隨後自行離開觀眾席。

杜蘭賽後受訪時說：「他講了不應該說的話，但我很高興保安有處理。」守護者球團則在聲明中表示，「此行為嚴重違反觀眾行為規範，已確認涉事球迷身分，並將配合大聯盟後續處理。」

杜蘭過去曾坦承自己在2021至2022年歷經嚴重憂鬱症與自殺未遂，但如今已成為紅襪不可或缺的全明星戰力。他坦言，「當你敞開心扉，也會暴露在敵意之下，但我有很好的隊友與教練支持。」

值得一提的是，杜蘭本場比賽仍繳出精彩成績單，單場6打數4安打，包括1支二壘打及1分打點，成為紅襪13比3大勝守護者的關鍵功臣。