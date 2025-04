台美混血卡洛爾秀驚人跑速！　單場2支三壘安成史上第一人

▲台美混血球星卡洛爾(Corbin Carroll)今天大秀跑壘能力。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

台灣時間28日上午,亞利桑那響尾蛇主場迎戰亞特蘭大勇士,響尾蛇台美混血球星卡洛爾(Corbin Carroll)本戰大顯神威,單場跑出2支三壘安打展現強大跑壘能力,響尾蛇最終6比4擊退勇士,笑納主場勝。

Corbin Carroll just recorded the two fastest home-to-third times in the Majors in one day!



1st inning triple: 11.02 seconds

7th inning triple: 10.87 seconds pic.twitter.com/P0hTCptK3y