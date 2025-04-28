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台美混血卡洛爾秀驚人跑速！　單場2支三壘安成史上第一人

▲台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）今天大秀跑壘能力。（圖／達志影像／美聯社）

▲台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）今天大秀跑壘能力。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

台灣時間28日上午，亞利桑那響尾蛇主場迎戰亞特蘭大勇士，響尾蛇台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）本戰大顯神威，單場跑出2支三壘安打展現強大跑壘能力，響尾蛇最終6比4擊退勇士，笑納主場勝。

卡洛爾今天擔綱首棒打者並鎮守右外野，1局上半卡洛爾展現雷射肩美技，長傳本壘阻殺跑者，幫助投手擋下失分危機，1局下半響尾蛇打線率先發動進攻，卡洛爾鎖定勇士先發施維倫巴赫（Spencer Schwellenbach）94英哩伸卡球敲出中外野方向三壘安打，僅花11.02秒就攻佔三壘，隨後佩多莫（Geraldo Perdomo）擊出滾地球護送得分，響尾蛇1比0先馳得點。

7局下半卡洛爾掌握勇士後援巴默爾（Aaron Bummer）80英哩滑切球再敲出一支三壘安打，這次卡洛爾只花了10.87秒就飆速到三壘，寫下今年大聯盟最快的三壘安打，響尾蛇最終6比4擊退勇士，笑納主場勝。

卡洛爾本戰4個打數敲出2支安打，跑回1分，吞下1次三振，賽後打擊率升至3成08，OPS為1.043；根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，卡洛爾成為自2015年statcast啟用以來，首位單場跑出2支少於11.05秒三壘安打的選手，撰寫驚人紀錄。

此外卡洛爾也成為自1974年以來，第四位在職業生涯中三次在同一局中完成外野助殺與三壘安打的球員，前面三位分別為理查茲（Gene Richards）、瑞佛斯（Mickey Rivers）以及葛溫（Tony Gwynn）；卡洛爾目前以21支長打（其中包含4支三壘安打）領先全大聯盟，同時他的三次右外野助殺也並列第二。

「我只能說，在一壘和二壘之間，大多數情況下會有一個決策點，那是一個要麼是、要麼不是的瞬間，如果是『可以衝』，那我就會全力以赴，」卡洛爾賽後受訪時表示。

關鍵字： MLB響尾蛇卡洛爾

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