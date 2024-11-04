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世壯運宣布撥6場次供中職　中職明年大巨蛋已有35場

▲▼周思齊引退賽共記有40000人進場，中信兄弟成為中職史上首支在大巨蛋達成滿場紀錄的球隊。（圖／記者李毓康攝）

▲台北大巨蛋滿場4萬人。（圖／記者李毓康攝）

記者歐建智／綜合報導

中職上週宣布台北大巨蛋明年只給20場檔期，引發球迷不滿，中職今天（4日）下午宣布，大巨蛋再增加9場賽事達到29場，而世壯運晚上則是宣布撥出6場次供中職使用，中職明年在台北大巨蛋將有35場比賽。

上週颱風天中職召開領隊會議，公布遠雄巨蛋公司提供中華職棒聯盟明年例行賽檔期初版，例行賽共20場次，與今年38場腰斬近一半，聯盟、6支球團深表不滿，球迷更是抗議不斷，在12強中華隊與捷克熱身賽，有球迷自發性舉起「大巨蛋是棒球場」標語。

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中職今天下午宣布，經與遠雄巨蛋公司多日會議盤整明年相關檔期後，除了臺北大巨蛋原定例行賽20場次，另因5月份有世壯運無法使用外，確認明年大巨蛋檔期將可再增加3週共9場次，且明星賽、季後賽、台灣大賽日程全數保留。

2025雙北世界壯年運動會執行委員會副執行長、台北市政府體育局長王泓翔今天晚上表示，台北大巨蛋作為以棒球為主的體育場館，北市府全力支持中華職棒賽事，同時在確保國際矚目重要賽事「2025雙北世壯運」整體品質前提下，積極要求相關廠商增加人力、加速賽會場佈時間後，將從原世壯運預匡檔期內撥出6場次供中職使用，全力促使世壯運、中職明年在大巨蛋內舉辦，滿足全國體育迷期待。

中職明年在台北大巨蛋的賽事，從本來只有20場，目前增加到35場，而中華職棒的目標是明年大巨蛋賽事至少在36場以上。

王泓翔重申，大巨蛋為以棒球為主的體育場館，必須以體育賽事為優先，任何演唱會等非體育賽事活動不得排擠，體育局爭取明年世界棒球經典賽資格賽、世壯運於大巨蛋舉行，均是合理使用大巨蛋用於棒球及體育推廣，且絕對支持國內職棒發展，因此持續強力要求遠雄巨蛋公司，明年須提供40場以上包含棒球在內的競技運動賽事檔期，使全年度體育賽事活動佔50％以上。

王泓翔強調，樂見遠雄從原僅願提供中職20場次，現再多釋出9場次支持國內棒球，但仍嚴令遠雄應公開透明明年度體育賽事檔期及演唱會等其他活動檔期安排情況，不應為追求獲利而拋棄大巨蛋為棒球而生的初衷，體育局後續將嚴格要求遠雄，基於公共建設公開透明的營運基礎上，建立透明化的檔期公開申請機制。

而體育局為確保大巨蛋體育賽事比例達50%以上，未來每年亦會於前一年度定期召開場地預控協調會議，使大巨蛋能優先舉辦國際棒球賽、國際運動及中職賽事，以符合大巨蛋最初興建的目的。

關鍵字： 中職棒球大巨蛋台北大巨蛋

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