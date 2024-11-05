大聯盟13名球員獲得合格報價　包括索托、阿隆索

▲索托（Juan Soto）。（圖／路透社）

記者歐建智／綜合報導

大聯盟到目前為止，共有13名球員在截止日期前獲得了合格報價，該報價為2025年一年價值2105萬美元的合約。球員們現在有時間在11月19日下午4點（東部時間）之前決定是否接受或拒絕該報價。

接受合格報價的球員將在下一個賽季以指定的價值與他們的球隊簽約。而那些拒絕報價的球員將繼續成為自由球員，如果他們被新球隊簽下，他們的老球隊將獲得選秀權補償。

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自2012年該系統實施以來到2023年，131名收到合格報價的球員中只有13人接受了報價。

收到合格報價的球員包括亞當斯（Willy Adames）、阿隆索（Pete Alonso）、布萊格曼（Alex Bregman）、伯恩斯（Corbin Burnes）、弗萊德（Max Fried）、T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）、馬奈亞（Sean Manaea）、馬丁尼茲（Nick Martinez）、皮維塔（Nick Pivetta）、桑坦德（Anthony Santander）、賽維里諾（Luis Severino）、索托（Juan Soto）以及沃克（Christian Walker）。

其中索托在2024年又一次表現出色，打出職業生涯新高的41支全壘打，109個打點，129次保送，128次得分和.989的OPS，從教士被交易到洋基後表現出色。他在25歲之前，他已經有201支全壘打，592個打點，769次保送和.953的OPS（OPS 為160）。他將是本休賽期最受關注的自由球員。

預計索托將在不久的將來拒絕資格報價，這將引發一場對他的競購戰，其價格可能「遠遠超過」5億美元。

至於道奇隊向T.赫南德茲發出了報價。然而，他們並沒有給先發投手「少主」布勒（Walker Buehler）合格報價，這在他休賽期表現出色之後令人感到驚訝。