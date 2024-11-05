12強日本終結者大勢飆速！日媒：震撼台灣情蒐　

▲大勢（右）曾來台參加巨人台日交流賽。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／綜合報導

世界12強賽即將開打，日本隊在宮崎集訓，即將在5日交手廣島隊，陣中牛棚大將來自讀賣巨人的大勢實戰練習時飆速，讓在當地觀察的中華隊情蒐團隊都驚嘆。

據日媒《體育報知》報導，大勢繼3日首次在牛棚練投後，首次參加實戰投打練習，雖然球速未達到個人最快紀錄的160公里，僅有153公里，他也搖頭表示，「沒有完全發揮。」不過他仍完美解決紅林弘太郎、源田壯亮、五十幡亮汰及古賀悠斗。

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大勢表示，「打者都是日職選手，考慮到是實戰打擊練習，他們會想針對直球揮棒。在此情況下，若能投出好的直球，才能讓他們揮棒落空。我會好好調整，用表現來報答大家。」

被日本隊監督賦予終結者重任，大勢在投手丘上展現實力。日媒描述，在觀眾席觀察的台灣情蒐團隊，也對他的狀態為之驚嘆。情蒐團成員之一的沈鈺傑表示，「大勢是眾所皆知的日本終結者，直球超過150公里，指叉球也相當犀利。」日媒還提到，12強台日大戰將於16日交手，這位投手已經先讓對手嚇到。

而站在打擊區上的隊友也大讚大勢的投球。源田表示，「那種球的力道在日本應該是頂尖的，非常令人安心。」紅林也說，「好久沒看到這麼快的球了，指叉球的變化也很大，是我從未見過的球路。」監督井端弘和則說，「雖然已經達到150公里，但我認為還能更快，目前進度順利。」