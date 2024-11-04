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「今早還在練球」兄弟教頭平野惠一奪冠想哭沒哭：明年要變強

▲▼ 2024中華職棒頒獎典禮，年度最佳總教練平野惠一 。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ 2024中華職棒頒獎典禮，年度最佳總教練平野惠一 。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ 2024中華職棒頒獎典禮，年度最佳總教練平野惠一。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

中信兄弟奪得總冠軍，平野惠一奪最佳教練，談到從接下教頭職務那一刻到奪下總冠軍，他坦言，「想哭但沒有哭！」而奪冠後也不會高興太久，必須思考明年戰略，「明年大家會以打倒中信兄弟為目標。」

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平野惠一拿下最佳教練獎，他表示，「可以拿到總冠軍，不是只靠總教練而已，我們可以拿到總冠軍，多虧所有球迷、應援團，球團行政，所有人團結一心才有機會總冠軍。同時恭喜今天所有得獎球員，可以成功太好了。大家感謝的心情，我也可以體會。中信兄弟明年也會抱持感恩的心，會變得更強，今天感謝大家。」

隊長王威晨表示，「本來我想故意多講一點，讓大家站久一點，因為我們是冠軍隊。代表球員感謝辜董，所有中信球團的同事，給我們很多幫助，拿下總冠軍。球迷不錯喔！破紀錄！跟我身後這群人說聲感謝，你們都長大了。回想當天封王心中仍滿是感動。因為不容易，非常感謝他們，我們很團結持續溝通，有很強大的力量，造就中信兄弟總冠軍。」

平野惠一回顧奪冠時刻，透露在決戰前數次幾乎想落淚，「這幾年在台灣，經歷了非常多事情，不管是選手還是行政，都有很多必須思考的問題。本來以為在奪冠時一定會哭，但那一刻反而沒有流淚。」

他分析，自己接任總教練時，除了要拿下總冠軍，更給自己一個重要任務，「想要讓這支球隊的實力變得更好，讓每個選手的技術水準都能提升。」

平野惠一強調，即使奪冠也不能沉浸在喜悅中太久，「今天早上我們還在練球，主要是年輕球員為主。看到那些沒進入32人名單的選手訓練，從他們眼神中看到『明年一定要爭取進台灣大賽』的渴望。」

「雖然想要有更多時間開心慶功，但我必須馬上轉換開關，思考如何讓這群年輕選手變得更好，」平野惠一說，身為總教練不能只想著拿下冠軍，更要思考球隊的未來發展。

中信兄弟將有4場12強賽，平野惠一表示，「主力球員會休息，以年輕球員為主，還有需要讓大家看見他們表現的球員參賽。」他也說明，投手部分會請台中台壽霸龍投手支援。

關鍵字： 棒球中信兄弟平野惠一總冠軍最佳教練

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