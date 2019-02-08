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湖人不願給鵜鶘4首輪籤+2次輪籤　追AD失利後可能簽甜瓜

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▲甜瓜安東尼、韋德。（圖／達志影像／美聯社）

▲甜瓜安東尼。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

為了讓另一名MVP等級巨星戴維斯(Anthony Davis)降臨洛城，湖人的報價包括3名潛力新星和2枚未來首輪選秀權，最終還是破局；《洛杉磯時報》記者透納(Brad Turner)指出，鵜鶘提出要得到4枚首輪籤和2枚次輪籤「非常無理」的要求，終結了雙方的談判，現在湖人會很認真考慮是否要簽下恢復自由身的「甜瓜」。

鵜鶘一哥戴維斯選擇在交易截止日前一周拋出「賣我」宣言，湖人是最積極追求他的隊伍，《ESPN》名記者沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)先前披露湖人的報價細節，包括3名未來之星博爾(Lonzo Ball)、英格雷(Brandon Ingram)、庫茲馬(Kyle Kuzma)，加上3名資深球員朗多(Rajon Rondo)、畢斯利(Michael Beasley)和史蒂文森(Lance Stephenson)，外加2枚未來首輪選秀權，甚至願意幫忙吃下希爾(Solomon Hill)的爛約。

▲鵜鶘一哥戴維斯請求交易，搭檔哈樂戴表示他能理解。（圖／達志影像／美聯社）

▲戴維斯剩下賽季將續留鵜鶘。（圖／達志影像／美聯社）

但據「沃神」掌握的消息，雙方在交易截止日前一天就沒聯繫，最終談判破局；《洛杉磯時報》記者透納則指出，湖人追求「一眉哥」失利並非他們不夠努力，「鵜鶘要求得到4枚首輪籤和2枚次輪籤，終結了雙方的交易談判。」

鵜鶘沒有接受任何一隊對戴維斯的報價，「一眉哥」將繼續留在紐奧良，待今夏再次展開談判。而湖人則在台灣時間8日凌晨4點前進行了一筆交易，將新生代內線長人祖巴奇(Ivica Zubac)、近來與主帥華頓(Luke Walton)爆出爭執的畢斯利送到快艇，換回中鋒穆斯卡拉(Mike Muscala)。

透納報導，在騰出空間後，湖人現在會認真考慮是否要簽下上周遭公牛釋出的10屆全明星前鋒安東尼(Carmelo Anthony)。但《ESPN》記者格曼納米(Dave McMenamin)表示，湖人並非一定會補進「甜瓜」，他們可能會在買斷市場上尋求能提升1號位或5號位深度的球員。

▲▼鵜鶘戴維斯、湖人詹姆斯。（圖／CFP）

▲湖人追戴維斯失利。（圖／CFP）

關鍵字： NBA湖人戴維斯安東尼甜瓜
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