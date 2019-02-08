AD沒走成將回歸鵜鶘陣容　奧克佛：他提出交易後態度沒變

▲奧克佛表示，戴維斯提出交易申請後態度並沒有改變，依舊一直在幫助他。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

全明星長人戴維斯(Anthony Davis)11天前拋出「賣我」宣言，最終他沒在2月交易截止日前順利走人，一度傳出鵜鶘可能為了保護「交易資產」讓他就此休戰，不過美國《ESPN》8日報導，紐奧良確定會讓「一眉哥」回歸陣容，隊友奧克佛(Jahlil Okafor)表示，戴維斯提出交易申請後並沒有任何改變，依舊給他很多建議。

《紐約時報》名記者史坦(Marc Stein)上周曾在個人推特上披露，「若是2月7日(當地時間)前沒有交易發生，隨著季後賽希望越來越渺茫，鵜鶘將有更大的動機讓戴維斯休戰，以保護他的交易價值為名，而戴維斯自己也會有一樣的考量。」25歲的全明星長人可能會因為在季中提出交易申請而被冷凍，這個消息引起NBA官方關注。

不過鵜鶘在拒絕接受其他隊的報價，繼續將戴維斯留在陣中後發表了聲明，強調會讓已決心離隊的一哥戴維斯回歸陣容，「很多因素造就了這個決定，最終戴維斯很明確向我們表達他想上場打球，而他也給了我們球隊最佳的贏球機會。」

▲戴維斯將回歸鵜鶘陣容。（圖／達志影像／美聯社）

在戴維斯缺陣期間，2015年探花奧克佛(Jahlil Okafor)抓住表現機會重新閃耀，9戰繳出場均18.2分、9.7籃板 ，他坦言「一眉哥」提出交易請求後確實出現很多流言，但這位25歲全明星長人仍持續在板凳席上和休息室內支持球隊，「他依舊每天給予我幫助，我真的非常感謝他。」

當被問到戴維斯喊出「賣我」後，行為舉止是否有所改變，奧克佛則迅速否認，「不，完全沒有。他就像是我的老大哥，照顧著我，如果他有任何建議，他會讓我知道，如果他看到我在哪個地方還能進步，他也會讓我知道，這些都沒改變。」

奧克佛不諱言，他內心還是很希望戴維斯能繼續留隊帶領自己，「但最終我只希望他開心，如果自私一點，我當然會說，我希望他繼續當我的隊友。」

▲鵜鶘一哥戴維斯請求交易，搭檔哈樂戴表示他能理解。（圖／達志影像／美聯社）