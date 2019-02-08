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鵜鶘總管怕被炒不敢賣AD給湖人？綠衫軍自信有「交情」優勢

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▲▼戴維斯、詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人沒能在2月交易截止日前搶下戴維斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

鵜鶘最終並沒有在2月的交易截止日前送走已無意留隊的一哥戴維斯(Anthony Davis)，美國《ESPN》名嘴史密斯(Stephen A. Smith)爆料，鵜鶘總管丹普斯(Dell Demps)很清楚，若在這個時間點交易「一眉哥」，自己可能會面臨被解雇的命運，因此雖然聽取了各隊的報價，仍一直按兵不動。

11天前拋出「賣我」宣言的戴維斯，最終沒在台灣時間2月8日交易截止日前被送走，下半季將繼續留在紐奧良並回歸陣容，《ESPN》名嘴史密斯對這樣的結果一點都不意外，「戴維斯並沒有被交易到湖人，就如同我先前預估的，我早就說過這不會發生，因為鵜鶘總管丹普斯知道自己要是進行這筆交易，他會被開除。

▲▼戴維斯、厄文。（圖／達志影像／美聯社）

▲綠衫軍總管自信和鵜鶘高層關係良好將成優勢。（圖／達志影像／美聯社）

據之前曝光的報價細節，湖人提出的籌碼包括3名潛力小將、3名資深球員，幾乎快半支球隊，外加2枚未來首輪選秀權，甚至願意幫忙吃下希爾(Solomon Hill)的爛約，但鵜鶘卻開出要4枚首輪籤和2枚次輪籤的條件，終結了雙方的談判。

湖人沒能趕在2月就率先搶下戴維斯，今夏他們將多一個強大的競爭對手塞爾提克，不過必須等到7月1日(當地時間)才能從「羅斯條款」中解套的綠衫軍，一直都老神在在，總管安吉(Danny Ainge)自曝對與鵜鶘高層的好交情很有信心，因此過程中他們並未給出任何未來報價的承諾。

▲▼鵜鶘戴維斯、湖人詹姆斯。（圖／CFP）

▲湖人沒能在2月交易截止日前搶下戴維斯。（圖／CFP）

關鍵字： NBA湖人鵜鶘戴維斯
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