NBA本季最神飆分秀（四）　詹皇大秀超遠三分砍51分滅火

▲湖人一哥詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

本季「西進」降臨洛城的詹姆斯(LeBron James)，雖然從季初就強調會耐心陪伴年輕團隊成長，不想「介入太深」，但決勝時刻他仍是主宰勝負的關鍵。「詹皇」本季單場最高分，出現在去年11月19日作客前東家熱火一役，他猛轟51分、8籃板和3助攻，三分球8投6中，包括終場前16.5秒命中的那記32呎超遠三分。

這一戰詹姆斯的摯友韋德(Dwyane Wade)因為女兒誕生告假，不過「詹皇」賽前還是與曾和他當過4年隊友、38歲老將哈斯倫(Udonis Haslem)相見歡，兩人相擁互相問候，NBA官方Instagram也貼出兩人開心握手的照片寫道，「冠軍兄弟」。

面對老東家，詹姆斯開賽就上演爆扣，他幾乎打滿了首節，10投8中飆出19分、1籃板和1助攻，三分球更是4投3中。在比賽最後3分25秒，熱火追到8分差時，他也跳出來接管比賽，先把握住兩罰，最後43.2秒，他再命中22呎跳投，並在終場前16.5秒於右側45度角砍進個人此役第6顆三分球，徹底終結了比賽。

詹姆斯整場鏖戰38分鐘猛轟本季個人新高51分，例行賽生涯第12度單場得分破50大關，超越了「戰神」艾佛森(Allen Iverson)的11次，竄升史上第6；主帥華頓(Luke Walton)賽後開玩笑表示，「都是我執教的功勞。」

據「StatMuse」的統計，詹姆斯是繼2009年的布萊恩(Kobe Bryant)之後，首位在客場得分突破50大關的湖人球員，同時也是 NBA史上第5位效力3支不同的球隊，都曾締造單場至少50分的球員，前4位分別是張伯倫(Wilt Chamberlain)、馬龍(Moses Malone)、金(Bernard King)和克勞佛(Jamal Crawford)。