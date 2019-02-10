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NBA本季最神飆分秀（四）　黃蜂沃克飆出60分喬丹留人

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▲黃蜂一哥沃克。（圖／達志影像／美聯社）

▲黃蜂一哥沃克。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

黃蜂一哥沃克(Kemba Walker)本季再創生涯高峰，還在去年11月18日對決東區強權七六人時，飆出個人新高60分，季初一度占據得分王寶座，今年更首度擠進全明星賽先發行列。上季這位28歲明星控衛曾陷入交易傳聞，今年夏天他將恢復自由身，傳出夏洛特已為了留住他，計畫清出薪資空間。

沃克本季場均得分達到24.8分，寫下生涯最佳紀錄，去年11月18日對戰七六人，他以34投21中、6成18的命中率轟下個人新高60分，可惜黃蜂最終仍以3分差飲恨。

下一場面對綠衫軍塞爾提克，沃克又以25投14中猛砍43分，其中21分集中在決勝節，率黃蜂克服雙位數落後以117比112取勝，他兩戰合計攻下103分，賽後場均得分來到29.6分，一度獨居得分王寶座。

沃克當時受訪時坦言，「這意義重大，但現在只是開季。我從沒想過自己有一天能在NBA得分榜上占據領先位置，但我會努力保持下去，盡所能幫助球隊爭取勝利。」

綠衫軍主控厄文(Kyrie Irving)則大讚沃克是黃蜂「穩定的力量」，有種「這個傢伙正在殺死我們」的感覺，「他讓他們保持贏球的希望，他們隊上的其他人表現只達平均水準甚至低於水準，他是隊上唯一一位具有侵略性，並替球隊發動進攻的人，我想下一次我們再交手時，情況會有所不同。」

沃克上季曾陷入交易傳聞，讓他直言「若被交易會心碎」，黃蜂老闆喬丹(Michael Jordan)當時曾表示，NBA是一門生意，即使受歡迎的球員有時也會被交易，不過黃蜂還未到需要進行「大拍賣」的地步。

我們選中他，培養他成為一位優秀的球員，我們並沒有預期交易他，但我會考慮各種可能。」喬丹透露，每當與他隊管理階層交涉，他們永遠都指名對陣中一哥沃克感興趣，「但這並不意味我們要兜售他，我們不會就這樣放棄他，我愛沃克，除非能換來全明星等級的球員，否則我不會交易他。」

沃克在2015年與黃蜂簽下4年4800萬美金合約，本季結束後他將成為非受限制自由球員，生涯8季他都奉獻給夏洛特，傳出黃蜂為了留住他，已計畫清出薪資空間。

▲黃蜂一哥沃克。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA黃蜂沃克
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