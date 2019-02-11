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林書豪外線手感回溫砍12+4　魔術多點開花痛扁老鷹16分

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▲老鷹林書豪、魔術弗契維奇。（圖／CFP）

▲林書豪。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

陷入2連敗的老鷹11日在主場面對魔術來犯，僅首節咬住比分，次節被打出37對23的猛攻，陷入15分落後，就此一瀉千里；魔術多點開花，共7人得分上雙，當家中鋒弗契維奇(Nikola Vucevic)上場29分鐘攻下19分、12籃板，率隊以124比108大勝林書豪此役則以9投4中拿下12分、4助攻和3籃板。

林書豪直到首節最後3分28秒才來到場上，隨即送出1次助攻，與班布瑞(DeAndre' Bembry)聯手上演「空中接力」爆扣。次節開局「豪小子」嘗試切入拋投失手，靠著上半場還剩9分02秒的兩罰首開個人得分紀錄，他在31秒內連拿4分，不過隨後被抓了一次進攻犯規，次節上場4分08秒後就被楊恩(Trae Young)替換下場。

老鷹首節還能與魔術形成拉鋸，但魔術次節打出37對23的猛攻，進入今年全明星賽的中鋒弗契維奇前兩節就攻下15分、7籃板和2助攻，率隊拉開63對48、15分領先林書豪前2節上場時間相當受限，僅打了8分鐘，2次出手命中1球，得到4分、1助攻。

▲老鷹林書豪、魔術弗契維奇。（圖／CFP）

▲林書豪。（圖／CFP）

陷入雙位數落後的老鷹，下半場陷入了苦戰，分差被越拉越大，前3節打完，魔術取得98比74、24分領先。林書豪則在第3節還剩7分19秒砍進個人此役首顆三分球，單節命中了2記外線。

林書豪末節最後6分41秒回到場上時，老鷹已陷入88比114、26分落後，雖然比賽早早就進入垃圾時間，但「豪小子」仍把握機會表現，先是接獲史佩爾曼(Omari Spellman)的傳球，急停跳投命中，還賞了6呎10吋的21歲大前鋒艾薩克(Jonathan Isaac)一鍋，並與內線搭檔倫恩(Alex Len)連線，幫助對方上籃得手。

林書豪此役打了22分鐘，9投4中攻下12分、4助攻和3籃板，外帶1火鍋，連續2場得分上雙，三分球3投2中，這是他近10場第2度單場命中2顆三分。

▲老鷹林書豪、魔術弗契維奇。（圖／CFP）

▲魔術弗契維奇(右)。（圖／CFP）

關鍵字： NBA老鷹林書豪豪小子魔術
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