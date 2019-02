KD扳平三分+表弟致勝兩罰　韋德灣區最終戰2分不敵勇士

▲熱火韋德。(圖/CFP)

記者游郁香/綜合報導

勇士11日回到甲骨文球場面對熱火,這是37歲老將韋德(Dwyane Wade)生涯最後一次作客灣區,衛冕軍特地準備致敬影片獻給他。兩隊打出一場高潮迭起的比賽,南灘大軍最後51.5秒靠著理查森(Josh Richardson)的爆扣反超前3分,但7.4秒後杜蘭特(Kevin Durant)回敬一顆關鍵的後撤三分,加上卡森斯(DeMarcus Cousins)把握住最後5.4秒的兩罰,勇士終場以120比118驚險收下4連勝。

An awesome tribute and ovation for @dwyanewade inside Oracle Arena!



Well done, @Warriors! #L3GEND pic.twitter.com/46wW2rTFBB