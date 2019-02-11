KD扳平三分+表弟致勝兩罰　韋德灣區最終戰2分不敵勇士

▲熱火韋德。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

勇士11日回到甲骨文球場面對熱火，這是37歲老將韋德(Dwyane Wade)生涯最後一次作客灣區，衛冕軍特地準備致敬影片獻給他。兩隊打出一場高潮迭起的比賽，南灘大軍最後51.5秒靠著理查森(Josh Richardson)的爆扣反超前3分，但7.4秒後杜蘭特(Kevin Durant)回敬一顆關鍵的後撤三分，加上卡森斯(DeMarcus Cousins)把握住最後5.4秒的兩罰，勇士終場以120比118驚險收下4連勝。

An awesome tribute and ovation for @dwyanewade inside Oracle Arena!



Well done, @Warriors! #L3GEND pic.twitter.com/46wW2rTFBB — Miami HEAT (@MiamiHEAT) 2019年2月11日

勇士首節在杜蘭特連砍4分後，得分陷入停滯的窘境，熱火後衛理查森和溫斯洛(Justise Winslow)接連跳投得手，理查森還連砍了3記外線，在「白邊」懷塞德(Hassan Whiteside)最後5分17秒爆扣得手後，南灘大軍拉出一波24對6的猛攻。

灣區軍團則靠著從板凳出發的傑布雷科(Jonas Jerebko)首節最後4分鐘挹注了7分，加上杜蘭特也跳出來搶分，將分差縮小到24對34。勇士次節展開反擊，「浪花弟」湯普森(Klay Thompson) 開局連2次出手落空，接下來3次跳投皆命中，一哥柯瑞(Stephen Curry)也加入搶分行列，率隊在上半場還剩4分34秒時追到43比45。

隨後「咖哩」又砍進後撤三分，他在次節最後2分24秒的外線，讓勇士一舉把比分扳成51平；不過理查森20秒後就回敬一顆三分球，韋德也挺身搶分，讓熱火在前2節打完後，保住4分領先。

▲勇士柯瑞。（圖／CFP）

勇士第3節再次以「一波流」扭轉了戰局，除了「浪花兄弟」聯手飆三分，杜蘭特單節也灌進14分，率隊單節猛轟了36分，反倒以90比82取得8分反超。熱火決勝節緊追不捨，溫斯洛最後4分14秒砍進25呎外線，再度以108比107超前比數，隨後杜蘭特連拿4分還以顏色，與溫斯洛互別苗頭。

終場前1分18秒，杜蘭特被抓了一次犯規，溫斯洛兩罰命中，加上韋德最後54.8秒跑快攻上籃得手，又取得1分反超，迫使勇士喊出暫停。暫停過後，理查森爆扣得分，熱火持續保持118比115、3分領先。

最後44.1秒，杜蘭特砍進29呎後撤三分，讓比賽回到原點，加上卡森斯終場前5.4秒，把握住關鍵的兩罰，勇士最後以120比118險拿4連勝。

勇士此役得分全集中在杜蘭特和「浪花兄弟」身上，杜蘭特轟下39分、6籃板和4助攻；湯普森砍29分，包辦6顆三分球；柯瑞則拿下25分，三分球10投5中。熱火則以理查森攻得37分最高；韋德從板凳出發，上場29分鐘貢獻10分、9助攻和6籃板。

▲勇士杜蘭特。（圖／CFP）