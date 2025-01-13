轉戰台鋼與洪總三度結緣　鍾承祐：他很務實

▲鍾承祐加入台鋼雄鷹二軍教練團。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者楊舒帆／高雄報導

前樂天桃猿打擊教練鍾承祐轉戰台鋼雄鷹，新球季擔任二軍守備兼跑壘教練，這是他生涯執教的第三支球隊，也是第三度與總教練洪一中共事。鍾承祐說，「沒有考慮很久就過來，很感謝他們給我這個機會。」

加入台鋼後，鍾承祐觀察到球隊年輕野手都展現高度訓練熱忱。「這幾天先觀察現有訓練方式進行，再從過程中調整觀念或技術層面，讓他們往更好的方向前進，盡快理解比賽，這樣才能成長。雖然他們可能不一定做到最好，但還是希望他們大膽嘗試，這都是成長的養分。」

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從去年球季表現來看，鍾承祐對新人王曾子祐以及王博玄的表現讚譽有加。「他們都表現不錯，但不可能安於現狀，希望能繼續再進步。還有很多選手，只要給他們正確方向，相信會有更好的發展。」他也肯定王柏融、藍寅倫在場上的領導作用，「有他們在，學弟在態度和觀念上都很好，他們帶學弟帶得不錯。」

談到三度與洪一中合作，鍾承祐表示，「很熟悉他的訓練方式，他很務實，一直強調基本功要做好，包括基本技術、體能，以及態度等。對年輕球隊來說，這樣的訓練方向是最好的。」

▲鍾承祐加入台鋼雄鷹二軍教練團。（圖／台鋼雄鷹提供）