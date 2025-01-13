湖人、勇士有望搶到場均20分「白魔獸」　可能只需付出次輪籤

▲湖人、勇士積極爭取公牛「白魔獸」弗切維奇。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士與湖人去年底都啟動交易，灣區延攬了施洛德(Dennis Schroder)，洛城則補進3D側翼芬尼-史密斯(Dorian Finney-Smith)，外界預估兩隊還會繼續補強。NBA記者西德里(Evan Sidery)今(13)日披露，湖人、勇士是爭取公牛「白魔獸」弗切維奇(Nikola Vucevic)的兩大競爭者，且可能只需要在交易中付出次輪籤。

有鑑於兩隊的天王球星柯瑞(Stephen Curry)、詹姆斯(LeBron James)都處於生涯晚期，勇士與湖人勢必得把握兩人「最後的巔峰」爭冠，盡可能替他們增添援手。

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灣區先前補進了「德國軟豆」施洛德，目前還未見成效，隨著太陽拉出3連勝，勇士已被擠出西區前10。湖人近況優於勇士，目前暫居西區第6，不過20勝16敗的他們，與爭冠強權仍有一段距離，外界高度關注兩隊在2月6日(當地時間)交易截止前會展開何種行動。

▲湖人當家長人戴維斯（左）急需前場援手。（圖／達志影像／美聯社）

兩隊最近都將目光放到本季場均能得20.3分、10.2籃板，三分命中率還高達43.3%的公牛「白魔獸」弗切維奇身上，這位34歲資深長人進攻能力出色，兼具籃板統治力。

NBA記者西德里今日更新消息，指湖人與勇士已成為「白魔獸」爭奪戰的兩大主要競爭者，且都處於有利的位置，兩隊的資產能夠匹配弗切維奇本季2000萬美元的薪資，在交易中可能只需要付出次輪籤就能換取這位蒙特內哥羅中鋒。

對於湖人來說，弗切維奇能提升他們前場的深度，提供當家長人戴維斯(Anthony Davis)急需的支援。而勇士則一直在找尋一位全能的內線球員，能在進攻端做出貢獻，並且透過三分投射拉開空間，弗切維奇顯然是非常理想的人選。

▲勇士天王柯瑞本季難憑一己之力救全隊。（圖／達志影像／美聯社）