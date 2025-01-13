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大谷翔平效應驚人　美媒：他是唯一價值7億美元的選手

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

大谷翔平上季轉隊到道奇後，為球團帶來了巨額利益。根據美國經濟雜誌「富比世」報導，因為大谷效應促使球隊與許多日本企業簽約，贊助收入增加了7000萬美元（約23.17億台幣）。對此事實，美國媒體也表示驚嘆，稱「大谷是唯一價值7億美元（231億）的選手」。

「富比世」引用美國調查公司「Sponsor United」的資訊指出，2024年道奇隊與12家日本企業簽約，使贊助收入增加7000萬美元。此外，其他主場迎戰道奇的球隊也透過日本企業的廣告刊登等方式，獲得約1500萬美元的收益。

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大谷在2023年休賽期以10年總額7億美元與道奇簽約。由於採用延後支付方式，合約期間每年實領200萬美元的薪資，道奇已透過贊助收入「回收」了這筆薪資支出。

當地媒體《Dodgers Nation》麥凱恩（Doug McKain）表示，「這個人自己就（支付了實際年薪7000萬美元），甚至更多。才第一年，他就是巨大的成功。據《CBS Sports》記者維耶提（Danny Vietti）在其X（前推特）帳號上回應麥凱恩的發言，寫道：「在這個宇宙中，大谷翔平是唯一價值7億美元的選手。」

本休賽期從洋基成為自由球員的外野手索托（Juan Soto），以15年總額7億6500萬美元與大都會簽約。雖然打破了大谷所創下的職業運動史上最高薪紀錄，但美國「Yahoo Sports」指出，索托無法帶來像大谷那樣的經濟效益。該媒體比較分析大谷和索托的合約後表示，「大谷與道奇的合約看起來是最划算的交易。」

關鍵字： 大谷翔平道奇隊日本企業贊助收入球員

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