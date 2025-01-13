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潘政琮2025年首戰最終回合完美演出　PGA索尼公開賽並列第21

▲▼台灣高爾夫球好手潘政琮前3回合打完並列第17名。（圖／路透）

▲台灣高爾夫球好手潘政琮。（圖／路透，下同）

文／中央社

職業高爾夫好手潘政琮挑戰美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）新賽季，今天在個人首戰的索尼公開賽最終回合繳出67桿，以4天低於標準10桿的270桿、並列第21名作收，新年不錯開始。

潘政琮2024年PGA出賽22場，有11場晉級，其中在翰迪爾菁英賽（John Deere Classic）獲亞軍，另有3場打進前10名。 在夏威夷（Hawaii）舉行的PGA索尼公開賽（Sony Open）是潘政琮2025年PGA賽季首戰，表現相當穩健，前2回合分別繳出70、64桿，如願晉級。

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後2回合潘政琮持續發威，再繳出69、67桿成績，其中最終回合全場抓3博蒂、0失誤完美演出營造漂亮收尾。

▲▼台灣好手潘政琮-奧運男子高爾夫。（圖／路透）

潘政琮全場開球上球道率雖僅64％，標準桿上果嶺率也只61％、排在第51名，且全場有4次掉入沙坑，但潘政琮以精湛鐵桿技術，4次沙坑全都順利1桿救出，也是全場沒吞柏忌關鍵。

比賽4回合結束，加拿大好手泰勒（Nick Taylor）和哥倫比亞選手艾佳瓦利亞（Nico Echavarria）同為264桿打進延長賽，最終泰勒在第2洞加賽抓博蒂，帶走冠軍獎盃。

關鍵字： PGA高球潘政琮

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