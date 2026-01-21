詹詠然告別職業網壇　退休原因、下一步規劃都曝光

▲台灣雙打名將詹詠然宣布退役。（圖／詹詠然提供）

「從6歲到現在36歲，網球陪伴了我30年，很開心能重回原點在澳網做一個完美的ending！」世界雙打球后詹詠然獲澳洲網球公開賽邀請，將於澳網接受意義非凡的退休儀式，成為首位受邀到四大滿貫賽榮退的台灣球員。詹詠然已經於21日先飛赴澳洲墨爾本，從九二一東勢受災戶到4座大滿貫雙打冠軍，並且在2017年成為世界雙打球后，回首30年的網球生涯，詹詠然心存感恩的說：「回頭看，我對網球生涯沒有遺憾，對於過去在生涯過程當中發生不論是好的或是不好的、開心的難過的，過去的每一步經歷才塑造了現在的我！」



雖然近兩年已經慢慢淡出職業網壇，但其實36歲的詹詠然無時不想再重新站上職網賽場，但在她面前橫亙著兩大障礙，一個是與日漸增的年齡，另一個是最關鍵導致她在24歲時，醫師診斷後可能必須完全放棄職業網球生涯的疾病─姿勢性心搏過速症(POTS)，發作時會同時伴隨頭暈、視力模糊、無力、心悸等症狀，發球時球甚至會突然在眼前「消失」。

在與主治醫師經過多次討論後的結論，唯一能持續延續網球生涯的方式，是放棄單打專攻雙打… 那段時間是詠然生涯最煎熬的一段時期，但在做下放棄單打的決定之後，詠然也轉念，既然只能打雙打，就要當上世界第一，而她也在2017年完成了這個夢想。特別的是，在2023年吉隆坡金恩盃亞大區二級賽時，當週因團隊需要，詠然也睽違八年三度回到單打賽場為中華隊出戰關島、香港以及紐西蘭接受教練兵力調度，並拿下兩場勝利，直到第三場因症狀復發才在比賽中由場中教練提出棄權，但仍因此協助中華隊回到金恩盃亞大區一級。

詠然說：「在過去的一年中都有一直在試著訓練，包括去年7月當我拿到博士學位後，其實也再拼了一波，測試自己的體能狀況，無奈在轉職業二十多年後，以及經過多次的治療與嘗試，身體已經無法穩定輸出長時間的職業賽季所需的高強度。」



雖然沒辦法再回到球場，詹詠然還是先在球場外做足了另一個人生的準備，她說：「我用澳網做為研究的論文，也順利在去年完成並拿下了博士學位完成自我實現，而且也考上了A級網球教練證，即便不能比賽，也努力充實自我，把自己能夠準備的先準備好。」



提到與澳網的結緣，詹詠然說：「因為去年在美網時遇到澳網執行長泰利（Craig Tiley），當時他關心我的論文進度也詢問我身體狀況，恭賀我終於獲得博士學位，也了解到我可能有退休的打算後，徵詢我在澳網舉辦儀式的意願，最終我接受了他的提議，促成了這次澳網的退休之旅。」



雖然並沒有在澳網拿過冠軍，但詹詠然回憶她網球生涯的三個轉折點都與澳網有關，首先是在十歲的時候，發生了九二一大地震，當時位於台中東勢的家全倒，一家人逃出來後，爸媽為了給我追尋夢想的機會，給了我3年時間去證明自己的潛力和意志，把所有地震後剩下的積蓄都投入在我的夢想上，離鄉背井到了北部開啟嚴格的訓練以及綿密的比賽生活，終於到了2004年拿到澳網青少女雙打冠軍，才得以被企業看見，得到了生涯第一位贊助商。多年後詹詠然才知道，當時家裡的存款已經幾乎見底，因為有了這座冠軍，才能繼續延續從青少年轉到職業之路」

三年後，17歲的詹詠然，在2007年時已經轉入職業，單打排名已足以直接進入會內賽，但當時跟搭檔佳容的雙打世界排名剛好差1、2名排不進會內，結果澳網執行長竟然頒發不是澳洲人的我們外卡，當時只想著不能浪費大會給我們的機會，只要別在第一輪戰敗就好，但沒想到「我們連贏5場打進決賽，成為第一組打進大滿貫決賽的台灣人， 也創下從外卡打進決賽的紀錄！」這場驚奇之旅，讓她相信自己在雙打也可以有一番作為成為頂尖選手。

詹詠然後來也轉輾學術生涯，2025年她完成博士論文，正是因為透過訪問澳網的高層以及親身參賽所蒐集到的資料，花了許多時間才完成，「14歲澳網冠軍、外卡資格與博士論文，這三件事情在我的生命當中都是很重要的轉折。」

詹詠然說：「澳網願意為我主辦退休儀式，雖然代表的是我的職業生涯的結束，但是回頭看才發現，原來澳網在每一條嶄新的路開始前，他們都是影響我、開啟我的第一步，我相信這個結束也象徵著另一個新的人生開始，所以，我是帶著滿懷感激的心情回到澳網！」



從2004年8月轉職業起，詹詠然共摘下2017年美網女雙（搭檔Martina Hingis)和2018年法網、2019年法網（皆搭檔Ivan Dodig，為公開年代以來第一組連霸的組合）、溫網混雙冠軍（搭檔Ivan Dodig)再加上WTA的32座雙打冠軍，並且代表台灣參加了四屆奧運、五屆亞運，共獲得亞運5金3銀1銅榮譽，這都是詹詠然在網球奮戰30年先後所創下後人難以企及的成績。

她說：「我很榮幸可以打了四次奧運跟五次亞運，5面金牌真的是我小時候也不敢想過的事，我要感謝所有以前過往的搭檔，尤其是臺灣的搭檔，更是陪我打了很多中華隊的比賽，包括小胖(楊宗樺)、佳容、然後還有我的妹妹皓晴以及歷屆隊友們，再來就是職業賽的每一位搭檔，也很感謝大家這麼多年的支持，也有好多看著我從小長大的球迷。現在回頭看真的是發生了很多事情、很多辛苦的時候，但在這一刻發現生涯中所有發生的一切真的都很美好！」



當然在詠然搭檔中對世界球后辛吉絲（Martina Hingis）更有特別的感情，她說：「因為我從八歲就許願想要成為她的對手、跟她打一場球，所以才造就了我想要成為網球職業選手的契機，而當我們一起拿下美網冠軍的時候（2017年），頒獎以及聯訪結束後，我換好衣服出來，她和團隊們已經在球員花園開好香檳，看到我出來了，拿著兩杯香檳走向我，把一杯遞給我的同時，她跟我舉杯說，『我很開心，我可以陪妳一起拿下妳的第一座大滿貫，跟我的最後一座大滿貫冠軍』，當時我心裡覺得，我的天啊，這就像是你跟Michael Jordan一起拿了最後一個冠軍，就是真的覺得她把棒子交到妳手上的那種世代傳承的感覺，我一輩子也忘了不了當時心情的悸動！也讓當下的我好想立刻坐著時光機回到當年六歲開始打球的我的身邊，告訴當年的自己說，我們真的一起做到了！」



對於即將結束長達30年的網球生涯，詹詠然陷入回憶說： 「現在回想到小時候的我或者是在九二一之後決定要成為職業選手的我，我覺得我沒有辜負她對自己未來的想像；網球其實從我6歲到我36歲陪伴了我30年，這真的是一趟很棒的旅程，謝謝我的父母以及一路上遇到的貴人，給我的支持，讓我得以追求我的夢想、體驗跟大家完全不一樣的人生。也謝謝曾經一起合作過的團隊夥伴，因為有你們我才能不斷專注追求最好的表現。」



雖然這近期才剛確定要結束長達30年的網球生涯，詹詠然表示目前對未來還沒有仔細明確的規劃，但她帶著充滿感恩的心情說：「先要謝謝每一位球迷的支持、謝謝所有參與我生涯不論是一小段抑或是支持我到生涯最後的贊助商們。大家看到很多運動員都是很華麗的一面，還有很熱血的那一面，但是其實我們身為運動員，我們都還是要面對很多很孤單、枯燥乏味、和很多很多的飛行，面臨著只有自己知道的身體狀況，有著很多不確定性的那一面，其實也都是我們經過每一天的累積，才能夠造就那些大家所看見的華麗的畫面，所以我覺得其實一路從九二一走到現在，我很開心也很珍惜經歷到所有的一切，因為有這些事情的發生，現在的我才有這些故事跟大家分享，最重要的，是謝謝臺灣給我的滋養，希望未來自己有機會、有能力可以回饋社會，不論是對年輕一代或是一般的小朋友也好，或者是想要成為更頂尖的選手的運動員，未來如果有機會能盡一份力，我都希望能有機會可以把自身多年來累積的經驗傳承回臺灣，但在那之前，我會更努力充實自我。

