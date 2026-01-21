從「黃金女雙」走到世界第一！回顧詹詠然20年網球生涯成就

▲台灣雙打名將詹詠然宣布退役。（圖／詹詠然提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

前世界女雙球后詹詠然，台灣網球史上最具代表性的指標人物之一，今她正式宣布告別長年征戰的職業賽場。回顧她橫跨20餘年的網球生涯，詹詠然不僅寫下蟬聯世界雙打球后33週的輝煌紀錄，更以4座大滿貫金盃與33座WTA巡迴賽冠軍，為台灣網壇樹立了難以逾越的「詹詠然障礙」。

詹詠然成名極早，早在2004年她便與中國好手孫勝男搭檔奪下澳洲網球公開賽青少年組女雙冠軍，開啟了台灣網球接軌國際的大門。轉入成人職業賽場後，她在2007年與莊佳容搭檔，一年內兩度殺入澳網與美網的女雙決賽，雖然最終皆以亞軍作收，但其「黃金女雙」的封號帶動了全台網球熱潮，更是台灣選手首次大規模進入世界大滿貫決賽舞台。此外，在專注雙打領域之前，詹詠然的單打排名也曾高居世界第50名，展現出全方位的競技實力。

▲詹詠然（左）與莊佳容。（圖／網協提供）

詹詠然職業生涯最輝煌的一頁書寫於2017年，當時她與瑞士傳奇名將「公主」辛吉絲（Martina Hingis）組成「辛然組合」，席捲全球網壇，那年詹詠然展現了驚人的統治力，單季豪奪9座WTA冠軍，並在美國網球公開賽女子雙打決賽中，以一盤未失的強勢姿態奪冠。

▲2017年美網詹詠然／辛吉絲拿下女雙冠軍。（圖／路透社）

這座美網金盃不僅是她首座大滿貫女雙冠軍，更助她在同年10月23日正式登頂世界女雙排名第一，成為繼2014年謝淑薇後，台灣史上第二位獲此殊榮的選手，她在球后寶座上蟬聯更是長達33週，也是目前台灣選手中最長。

除了女雙成就，詹詠然在混合雙打賽場同樣展現頂尖實力，她與克羅埃西亞搭檔多迪格（Ivan Dodig）被公認為史上最強混雙組合之一，兩人的合作在2018年法國網球公開賽勇奪混雙冠軍後開啟新猷，隨後更在2019年寫下歷史，先是在法網成功衛冕，寫下法網混雙歷史性的二連霸紀錄，緊接著又奪下該年度的溫布頓網球錦標賽冠軍，達成兩年內勇奪三座大滿貫混雙金盃的神蹟，這使她成為台灣史上擁有最多大滿貫混雙冠軍的球員，生涯共計坐擁4座大滿貫頭銜。

▲詹詠然與混雙搭檔多迪格 。（圖／劉雪貞提供）

詹詠然用20年的歲月，從青少年大滿貫冠軍走到了世界第一。1989年出生的她是921大地震的受災戶，當時台中的家園全毀，這段艱辛的成長經歷磨練出她冷靜且穩定的比賽風格。即便職業生涯中段曾深受免疫系統疾病「辛格症候群」困擾，她仍憑藉驚人的意志力重新回到世界頂尖行列，詹詠然生涯累計奪下33座WTA雙打冠軍，職業總獎金突破600萬美元，折合新台幣約2億元。

在代表國家隊出賽方面，詹詠然則是台灣隊最穩定的戰力。自2006年杜哈亞運起，她連續參加六屆亞運，成為不折不扣的六朝元老，生涯累積共8面獎牌與5面金牌，是台灣網球史上亞運奪金最多的選手。特別是在2022杭州亞運，她與妹妹詹皓晴合力摘下女雙金牌，圓了姊妹同台奪金的夢想。除此之外，她在世界大學運動會也累積了4面金牌。

▲杭州亞運女雙中華隊詹皓晴、詹詠然獲金牌。（圖／記者林敬旻攝）