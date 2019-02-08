洋基布里頓改名　美媒：也許會有更多三振

▲洋基布里頓 。（圖／達志影像／美聯社）



記者劉峻誠／綜合報導

告別你認識的洋基投手布里頓(Zach Britton)，布里頓在台灣時間8日透過推特宣布，自己將名字由Zach Britton改為“Zack”Britton，他並沒有說原因，但美國媒體認為，或許他覺得把h改成k，可以讓他投出更多三振。

過去大聯盟也曾有多位球員更改過登錄名稱，像是厄普頓（Melvin Upton）2015年將登錄名從B.J.Upton 改成Melvin Upton，不過因為妻子在內的所有人都比較喜歡B.J.Upton，因此讓他想要再改登錄名。

布里頓全名為Zackary Grant Britton，但他在2006年進入美職後，就以Zach為名，而不是名字的縮寫Zack，布里頓說：「會用Zach為名是一個很長的故事，但這從來沒有讓我感到困擾。」過去布里頓在簽約時都還是用Zack，只有比賽時用Zach，他說：「Zach是我在舞台上所使用的名稱。」

根據《SB Nation》報導，不管是“Zach” Britton還是“Zack”Britton，在讀上面沒有差別，目前布里頓還沒有透露自己為何這麼多年來都使用Zach為名，而現在又要改為“Zack”。