中職／職棒球員訓練一年分4階段　季後超補償最重要

▲富邦悍將。（圖／記者黃克翔攝）



記者劉峻誠／新北報導

中職4隊目前都有自己的體能教練，為球員量身打造訓練菜單、課表，在職棒上的課程究竟要怎麼設計呢？富邦悍將二軍體能教練朱偉銘表示，主要分為4個階段，分別是春訓前、春訓中、球季中以及球季後，他說：「季後的訓練是最重要的一環。」

春訓前主要為球員安排自主訓練菜單，讓球員能夠儲備能量；春訓為了備戰新球季，需要累積累積較多的能量，因此週期性來說，這是的訓練量會是最大的；球季時，會希望球員以維持球場表現為主，因此會針對這6個月的時間，設計能讓球員維持體能、專注技術的訓練方式。

球季結束後，體能教練會設計超補償恢復菜單，2週之後再增加肌力訓練，朱偉銘認為，季後的訓練是最重要的，因為這時可以完全把心力放在肌力訓練，不用多想技術層面，他說：「這時候充分準備，包含心理、身體做好準備，春訓開始進入技術，球季時心裡就會更加踏實。」

▲朱偉銘。（圖／記者季相儒攝）



職業球員的舞台是一軍，因此如何幫助一軍調整身體狀況，對於球隊、球員、體能教練都是重要的事。但二軍有需多年輕球員，可能只有18歲、20歲，身為二軍體能教練的朱偉銘說：「他們需要多一點時間累積，訓練量要多一點，跟一軍的調整方式不一樣。」另外，針對一二軍遊走的球員，訓練方式也會有所改變，朱偉銘說：「他們需要把自己的技能準備好，上一軍時就必須立刻有表現。」

朱偉銘說：「每個守備位置的訓練方式會有60％一樣，但其他部分稍微不一樣，所以必須去觀察每個單項需要的訓練重點，投手可能會需要肩膀、關節角度、穩定性等方面的設計；內野需要敏捷、左右移動、往前移動的能力，讓他們能夠即時掌握球，所以需要設計敏捷、跳躍的訓練；外野需要轉向接球、起跑馬上轉身的能力，而台灣大部分的外野都屬於中長型打者，也會需要較多力量，不過也有像花花（張正偉）這種技巧型的，就需要增加柔軟度、協調性，每個選手之間都會有些差異。」

對於職棒球員來說，訓練是相當重要的事，但也有些部位練多了不好，例如投手的胸、二頭肌部分必須斟酌，朱偉銘說：「還是要跟球員溝通，畢竟每個人身體不一樣，而身體是他的，他是否有開過刀、受傷，哪個腳度會不舒服等，經過訪談後再設計菜單。」