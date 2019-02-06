中職／了解球員特質、傷勢　陳柏穎為富邦設專屬菜單

▲富邦悍將古久保健二、王建民、陳連宏、陳柏穎、余文彬。（圖／記者黃克翔攝）



記者劉峻誠／新北報導

中華職棒各隊越來越重視體能訓練，每隊在一二軍都安排體能教練，為球員做出專屬的訓練菜單、課表，Lamigo桃猿在一軍安排洪全億、劉品辰擔任體能教練，二軍有杜正文，中信兄弟一軍則安排馬蓋瑞擔任體能總監，謝志綸擔任體能教練，陳弘桂為助理體能教練，二軍也有體能教練李尚儒，統一獅則是安排江奕昌、凃壯勳分別在一二軍擔任體能教練。

富邦悍將2018年找來前藤球國手陳柏穎擔任二軍體能教練，球季結束後，原一軍體能教練江奕昌離隊，由陳柏穎接下一軍體能教練，並找來過去待在兄弟的朱偉銘擔任二軍體能教練。

陳柏穎以及朱偉銘透過每日的紀錄，了解個別球員的差別，並為他們訂下目標，讓每個球員都能好好利用時間，做屬於自己的菜單。

身為職業棒球隊伍的體能教練，陳柏穎必須為每個球員設立不同目標及菜單，他說：「投手與野手不一樣，投手也分先發、中繼、後援，野手也分外野、內野、捕手，每個位置性質都有不同安排，在體能上需要多元考量，包含長局數、短局數、爆發力、柔軟度等，投手在肩膀的穩定性上需要比較多的訓練，小肌肉、旋轉肌等使用量大的肌群都要加強。」

▲富邦悍將每個球員都有自己的專屬菜單。（圖／記者黃克翔攝）



在球季中，體能教練重視的是穩定，陳柏穎表示，每天的熱身、伸展是球季中重要的事，需要幫助球員維持一定的肌力、體能水準，他說：「所謂的維持不是持平在那，而是維持一定的水準後，讓他有更高峰，繼續往上成長。」

不過球員難免會遇到低潮，陳柏穎認為，低潮會有很多原因，從數字可以看到的是體重、體脂的增減，可能會跟睡眠、飲食有關，因此體能教練可以不用透過正式談話，利用平時簡單聊天了解球員究竟遇到什麼問題，他說：「是因為打不好，所以讓他的壓力很大，導致他睡不好嗎？或者是身體出了什麼狀況，讓他的肌肉量一直往下掉，這些都可以透過觀察發現，並為他們安排需要的訓練。」

富邦一二軍的體能教練，陳柏穎、朱偉銘之間都會紀錄球員每天的訓練狀況、負荷程度、體重、體脂，並了解球員的受傷狀況，許多一軍球員可能是因為傷勢到二軍，這時就要與他們溝通，看要如何安排，加強牠們受傷的部位，此時體能教練就需要與防護員合作，看防護員開的課表，之後再觀察，看需要為這些受傷球員安排什麼樣的訓練。