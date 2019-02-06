中職／力學與觀察力！陳柏穎、朱偉銘讓富邦練得更強

▲古久保健二（左起）、王建民、陳連宏、陳柏穎、余文彬。（圖／記者黃克翔攝）



記者劉峻誠／新北報導

中華職棒各隊越來越重視體能訓練，每隊在一二軍都安排體能教練，為球員做出專屬的訓練菜單、課表，Lamigo桃猿在一軍安排洪全億、劉品辰擔任體能教練，二軍有杜正文，中信兄弟一軍則安排馬蓋瑞擔任體能總監，謝志綸擔任體能教練，陳弘桂為助理體能教練，二軍也有體能教練李尚儒，統一獅則是安排江奕昌、凃壯勳分別在一二軍擔任體能教練。

富邦悍將2018年找來前藤球國手陳柏穎擔任二軍體能教練，球季結束後，原一軍體能教練江奕昌離隊，由陳柏穎接下一軍體能教練，並找來過去待在兄弟的朱偉銘擔任二軍體能教練。

▲朱偉銘擔任富邦二軍體能教練（圖／記者季相儒攝）



陳柏穎以及朱偉銘透過每日的紀錄，了解個別球員的差別，並為他們訂下目標，讓每個球員都能好好利用時間，做屬於自己的菜單。

陳柏穎畢業於師大體育學系、體育研究所，指導老師是師大體育學系助理教授李恆儒，也是許多棒球員季後訓練時的訓練師。專攻力學的陳柏穎也考到美國國家體能協會（NSCA）的肌力與體能訓練專家證照，並在去年加入富邦。

陳柏穎認為，身為職業棒球隊伍中的體能教練，他必須要對棒球員的身體結構有所認識，知道什麼肌群會在運動表現下產生功能，因此對於解剖學、生理學、心理學、力學都要有研究，尤其是力學，他說：「力學在重量訓練、體能訓練上是比較需要重視的部分。」

▲富邦悍將每個球員都有專屬菜單。（圖／記者黃克翔攝）



為了讓球員們拿出最佳表現，體能教練需要為球員訂立週期性目標，還要跟一軍球員討論，他們認為自己需要特別加強的部分，而一軍球員可能身上有許多傷勢，也要透過訓練進行調整，有可能是投球時肩膀很緊，或者動作不協調、姿勢不正確，這時體能教練要特別安排強度小一點的訓練給球員。

過去陳柏穎待在二軍，他表示，二軍以年輕選手為主，但二軍常面臨天氣問題影響訓練品質，但二軍球員比一軍球員更需要大量訓練，因此品質與訓練量的平衡都是二軍體能教練必須觀察、克服的。

研究所時主修力學的陳柏穎認為，自己是力學領域出身，但在營養學部分還需要加強，他也希望透過合作的營養師，讓自己更了解如何結合營養與訓練，讓富邦的球員更加成長。