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中職／透過一色優領進門　朱偉銘持續進修體能教練課程

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▲▼中職例行賽 195場 義大VS兄弟。朱偉銘（圖／記者季相儒攝）

▲朱偉銘。（圖／記者季相儒攝）

記者劉峻誠／新北報導

中華職棒各隊越來越重視體能訓練，每隊在一二軍都安排體能教練，為球員做出專屬的訓練菜單、課表，那麼要成為體能教練，究竟需要具備什麼條件呢？富邦悍將二軍體能教練朱偉銘表示，要成為職棒隊伍的體能教練，必須要了解生理學、解剖學、力學等專業知識，並且要有活力，還需要能示範所有的動作，他說：「你要自己去做，去示範，讓球員知道你想表達的，這樣才不會事倍功半。」

▲陳重羽、陳重廷與一軍體能教練一色優。（圖／統一獅提供）

▲陳重羽、陳重廷與前統一一軍體能教練一色優。（圖／統一獅提供）

朱偉銘2008年加入兄弟象，成為兄弟球員，職棒生涯5年，在一軍出賽82場，2014年轉任體能教練，他說：「剛退下來的時候，最早接觸的是一色優教練，他就像我的老師一樣，教會我很多東西，他教的不一定是其他體能教練會知道的，而是他自己融入棒球所設計的，對我來說很受用，很可惜他離開了，但我們現在還是會保持聯絡。」

一色優離開台灣棒球界，朱偉銘用高國慶說過的話形容「是台灣的損失」。朱偉銘說：「一色優教練有點像是心靈導師，他會分析很多細膩的部分，這些是平常你完全學不到的，結合了生理與心理，並獲得球員的信任。」


除了跟一色優教練請益，朱偉銘每年也都會自己進修，本身已經有體能教練專業證照、體適能、健身等專業，他還是會去參加研習、研討會，他說：「每年只有年底有時間，盡可能去參加這些研討會，累積自己的學術專業知識，之前小郭（郭泓志）引進費雪訓練方式，中職也有辦投手、打擊訓練營，裡面都包含了體能教練課程，我都會去參加，也受益良多。」

關鍵字： 富邦悍將中職體能教練朱偉銘
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