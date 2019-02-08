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中職／一色優回來啦！統一23日在台南球場舉辦感謝會

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▲一色優 。（圖／統一獅提供）

▲一色優 。（圖／統一獅提供）

體育中心／綜合報導

2003年起，一色優教練加盟統一7-ELEVEn獅擔任體能教練，在球隊執教16年過程，也成為獅子軍選手倚重教練成員，專業體能訓練和選手良性互動，也常常擔任選手心靈導師，讓獅子軍選手受益良多。

2018年底，一色優教練因生涯規劃，向球隊自請離職，總經理蘇泰安也屢次慰留，球隊及選手雖有不捨，但也尊重一色優教練生涯規劃，預計2019年2月底將遠赴美國發展。

統一感謝一色優體能教練長期對於球隊貢獻，預計將２月23日台南棒球場與韓職樂天巨人熱身賽賽前，特別舉辦「感謝有你，一色優體能教練」感謝會，將在當日15：40舉辦「感謝有你，簽名見面會」，邀請球迷一起共襄盛舉，當日至萊恩酷商品部消費前60位均可獲得簽名會號碼牌一張，持號碼牌均可參加簽名會，限簽統一獅周邊商品。

▲一色優 。（圖／統一獅提供）

▲一色優 。（圖／統一獅提供）

除了賽前「感謝有你，一色優體能教練」簽名會外，當天賽前也特別舉辦感謝會活動，透過大螢幕帶大家一起來回顧一色優教練對於獅隊長期的貢獻，邀請熱愛支持統一獅的每一個球迷一起進場，親口跟一色優體能教練道聲「感謝有你」，祝福一色優未來一切順利，把滿滿的感動和祝福，送給一色優教練。

統一獅30週年PROUD榮耀30，感謝曾經為球隊貢獻的每一個成員，就在2.23台南棒球場充滿溫馨感人，邀請你共襄盛舉，2019年統一獅自辦熱身賽台南假日賽事門票，即日起全台統一超商ibon售票系統熱賣中。

2019年統一獅自辦熱身賽資訊：

2/20 13:00（三） 統一獅ＶＳ埼玉西武獅 高知春野運動公園 免費進場

2/21 13:00（四） 統一獅ＶＳ埼玉西武獅 高知春野運動公園 免費進場

2/23 17:00（六） 樂天巨人ＶＳ統一獅 台南棒球場 內野自由席：每人150元

2/24 17:00（日） 斗山熊ＶＳ統一獅 台南棒球場 內野自由席：每人150元

3/01 13:00（五） ＫＴ巫師ＶＳ統一獅 台南棒球場 內野自由席：：每人150元

3/02 13:00（六） 華城英雄ＶＳ統一獅 台南棒球場 內野自由席：每人150元

售票資訊：即日起，全台統一超商ibon售票系統全面開賣，熱身賽期間僅開放內野席次，採自由入座

關鍵字： 中職統一獅一色優
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