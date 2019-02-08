華航罷工！桃猿10點飛石垣島　球團：目前行程一切正常

▲華航召開記者會說明機師工會重啟罷工的回應。（圖／記者楊詩益攝）



記者劉峻誠／綜合報導

中職Lamigo桃猿預計8日上午10點搭乘華航CI2124飛往石垣島，與日本職棒千葉羅德進行2場交流賽，不過機師工會華航分會撈茲協議破裂，華航機師宣布8日6時起罷工，這會不會影響到桃園行程，許多球迷都相當擔心，不過桃猿回應：「目前行程一切正常。」

▲Lamigo桃猿總教練洪一中領軍飛往石垣島。（圖／記者王真魚攝）



華航機師宣布上午6點起罷工，有球迷在桃猿粉絲專頁詢問「話說華航罷工了。飛得到石垣島嗎？有點擔心」，桃猿官方回應：「目前行程一切正常。」

華航機師於松山國際機場、桃園國際機場、與高雄國際機場出發的航班執行罷工，這是華航自2016年空服員罷工後，再次發生空勤組員罷工，也是台灣民航史上首宗機師罷工事件，預計共有26航班受到影響。

▲華航罷工取消26班機公告。（圖／翻攝自Facebook／中華航空）



猿隊與羅德在石垣島的亞洲門戶交流戰連續4年舉辦，預計10點搭乘華航班機飛往石垣島，除了球團工作人員、教練團、球員外，還有80名球迷一同前往。

這次到石垣島的包涵投手黃子鵬、蘇俊羽、林樺慶、翁瑋均、朱俊祥、葉家淇、林逸翔、張明翔、賴智垣、江國謙；捕手為嚴宏鈞、廖健富、許禹壕；內野手林承飛、郭永維、朱育賢、林立、梁家榮、陳晨威、黃敬瑋；外野手則是詹智堯、成晉、林知譽、張閔勛、邱丹，共計10名投手、3名捕手、7名內野手、5名外野手。附石垣島的成員在7日就到球場集合練習，領隊劉玠廷也特別到場發紅包，期許球員繳出好成績。