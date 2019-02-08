史上首位非裔總教練！名人堂羅賓森骨癌離世　享壽83歲

▲名人堂球星羅賓森。（圖／達志影像／美聯社）



記者劉峻誠／綜合報導

名人堂球星羅賓森（Frank Robinson）於美國時間7日，在洛杉磯因骨癌離世，享受83歲。羅賓森在大聯盟有21年球員生涯、當了16年總教練，是大聯盟史上首位非裔總教練，並在1982年獲得名人堂資格，以89.15%得票率進入名人堂。

羅賓森1953年在紅人開啟生涯，並在1956年升上大聯盟，該年敲出38轟，是史上最多轟的新人，這項紀錄直到2017年才被打破。新人球季敲出38轟、83分打點，並拿下全聯盟最高的122得分，也讓羅賓森拿下新人王寶座。

接下來羅賓森成為紅人主力，每年都敲出20發以上的全壘打，1961年更以3成23打擊率、124分打點、37發全壘打拿下國聯MVP。並在1966年轉戰金鷹，這一年羅賓森表現大爆發，繳出3成16打擊率、122分打點、49發全壘打，拿下三冠王頭銜，並在世界大賽幫助金鶯擊敗道奇，成為世界大賽MVP、貝比魯斯獎得主、美聯年度MVP，也是史上首位兩聯盟都拿過MVP的球員。

▲名人堂球星羅賓森。（圖／達志影像／美聯社）



在幫助金鷹拿下2座冠軍後，羅賓森進入生涯晚期，雖然1973年在天使還是有30轟表現，但其他打擊數據都不如以往，也讓他必須遊走於各隊之間，經歷道奇、天使、印地安人等隊，並在1975年以印地安人球員身份兼任總教練，成為史上首位非裔總教練，1977年退下球員身份，生涯累計2943支安打、586轟（史上第10）。

1989年羅賓森率領金鷹拿下分區第2，也成為美聯最佳總教練，生涯在印地安人、巨人、金鷹、蒙特婁博覽會（國民前身）、國民擔任16年總教練，拿下1065勝，總教練生涯勝率4成75，羅賓森的好表現，不僅讓他成為名人堂一員，也讓他的20號背號在金鶯、紅人、印地安人都成為退休背號，是繼萊恩（Nolan Ryan）後，史上第2位背號在3隊退休的球員。